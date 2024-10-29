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الوكيل المساعد بوزارة الإعلام: ضرورة مواكبة الذكاء الرقمي في الإعلام العربي

10/29/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 29 - 10 (كونا) -- شدد الوكيل المساعد بوزارة الإعلام لشؤون الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد ورئيس لجنة الاعلام الجديد باتحاد إذاعات الدول العربية سعد العازمي اليوم الثلاثاء على ضرورة المواكبة الآنية لجميع التطورات التي تشهدها تكنولوجيا الذكاء الرقمي واستخداماتها في مجال الإعلام في ظل التوسع الذي حققه في الفضاء الإعلامي.
ونوه العازمي في كلمة القاها أمام اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام الجديد باتحاد إذاعات الدول العربية بمقر الاتحاد في تونس العاصمة بأن "الاهتمام المتزايد باستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاعلام يستوجب مواكبته في المؤسسات الإعلامية العربية".
وتابع أن نطاق عمل لجنة الاعلام الجديد باتحاد اذاعات الدول العربية "ما فتئ يتوسع بفضل ما يوليه الاتحاد من أهمية لهذا المجال" مستشهدا في ذلك بإدراج مسابقة خاصة بالإعلام الجديد في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لأول مرة في الدورة الماضية.
من جانبه أشار المدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان لدى افتتاحه أعمال الاجتماع الى الاهتمام المتنامي من قبل الاتحادات الاذاعية في العالم بمسألة الذكاء الاصطناعي في علاقته بالإعلام واستخداماته التي تتراوح بين الإيجابي والسلبي.
ولفت إلى أن اتحاد إذاعات الدول العربية له خطة عمل في هذا المجال إذ "يواكب باستمرار أحدث التطورات التكنولوجية في هذا الصدد ويضعها على ذمة هيئاته الأعضاء من خلال خدمات التبادل الإخباري عبر منصته السحابية وكذلك الدورات التدريبية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الانتاج الاعلامي والبث".
كما أكد أن "الاتحاد يعطي المثل من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز عدد من فعالياته وأنشطته من ذلك على سبيل الذكر الاعلان عن نتائج مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بواسطة هذه التقنيات".
واستمعت اللجنة الى تقرير مركز التبادل الاخباري والبرامجي خصوصااستخدام صحافة الهاتف المحمول في انتاج التقارير الاخبارية خاصة في مناطق الحروب والنزاعات من ذلك ما يحصل في الأراضي الفلسطينية من توثيق للجرائم الاسرائيلية بواسطة الهواتف الجوالة للمواطنين والناشطين والتي يتم التحقق منها قبل استخدامها.
وتعرف أعضاء اللجنة على الدورات التدريبية التي أنجزت في موضوعات متصلة بالإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الانتاج والبث الاذاعي والتلفزيوني وذلك في مركز التدريب العربي بدمشق وأكاديمية الاتحاد للتدريب الاعلامي. (النهاية)

ش ب م / ه س ص



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