الوكيل المساعد بوزارة الإعلام: ضرورة مواكبة الذكاء الرقمي في الإعلام العربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 29 - 10 (كونا) -- شدد الوكيل المساعد بوزارة الإعلام لشؤون الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد ورئيس لجنة الاعلام الجديد باتحاد إذاعات الدول العربية سعد العازمي اليوم الثلاثاء على ضرورة المواكبة الآنية لجميع التطورات التي تشهدها تكنولوجيا
الذكاء الرقمي واستخداماتها في مجال الإعلام في ظل التوسع الذي حققه في الفضاء الإعلامي.
ونوه العازمي في كلمة القاها أمام اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام الجديد باتحاد إذاعات الدول العربية بمقر الاتحاد في تونس العاصمة بأن "الاهتمام المتزايد باستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاعلام يستوجب مواكبته في المؤسسات الإعلامية العربية".
وتابع أن نطاق عمل لجنة الاعلام الجديد باتحاد اذاعات الدول العربية "ما فتئ يتوسع بفضل ما يوليه الاتحاد من أهمية لهذا المجال" مستشهدا في ذلك بإدراج مسابقة خاصة بالإعلام الجديد في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لأول مرة في الدورة الماضية.
من جانبه أشار المدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان لدى افتتاحه أعمال الاجتماع الى الاهتمام المتنامي من قبل الاتحادات الاذاعية في العالم بمسألة الذكاء الاصطناعي في علاقته بالإعلام واستخداماته التي تتراوح بين الإيجابي والسلبي.
ولفت إلى أن اتحاد إذاعات الدول العربية له خطة عمل في هذا المجال إذ "يواكب باستمرار أحدث التطورات التكنولوجية في هذا الصدد ويضعها على ذمة هيئاته الأعضاء من خلال خدمات التبادل الإخباري عبر منصته السحابية وكذلك الدورات التدريبية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الانتاج الاعلامي والبث".
كما أكد أن "الاتحاد يعطي المثل من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز عدد من فعالياته وأنشطته من ذلك على سبيل الذكر الاعلان عن نتائج مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بواسطة هذه التقنيات".
واستمعت اللجنة الى تقرير مركز التبادل الاخباري والبرامجي خصوصااستخدام صحافة الهاتف المحمول في انتاج التقارير الاخبارية خاصة في مناطق الحروب والنزاعات من ذلك ما يحصل في الأراضي الفلسطينية من توثيق للجرائم الاسرائيلية بواسطة الهواتف الجوالة للمواطنين والناشطين والتي يتم التحقق منها قبل استخدامها.
وتعرف أعضاء اللجنة على الدورات التدريبية التي أنجزت في موضوعات متصلة بالإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الانتاج والبث الاذاعي والتلفزيوني وذلك في مركز التدريب العربي بدمشق وأكاديمية الاتحاد للتدريب الاعلامي. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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