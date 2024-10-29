عُمان تدعو البرازيل للاستثمار في مناطقها الحرة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – دعا رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، معالي الدكتور علي بن مسعود علي السنيدي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو، في يوم الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر، الشركات البرازيلية من مختلف القطاعات للاستثمار في المناطق الحرة في بلاده. وخلال زيارته للبلاد، كان السنيدي قد اجتمع مع قادة الأعمال البرازيليين وزار اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو – Fiesp.

استشهد السنيدي خلال العرض الذي قدم بالعديد من الأمثلة عن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في هذه المناطق الحرة والخاصة في بلاده، حيث تُصَدِر هذه الشركات من عُمان إلى وجهات متعددة. ومن بين المزايا التي تحصل عليها الشركات عند استثمارها في المناطق الحرة العُمانية المعفاة من الضرائب، ما يصل إلى 30 عاماً من الإعفاء من ضريبة دخل الشركات، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية لشراء المعدات والمواد الخام، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تتميز به المناطق الحرة في سلطنة عُمان للقيام بعمليات التصدير وإعادة التصدير.

شحفة (على يمين الصورة) رفقة السنيدي: تضمن جدول أعمال الاجتماع الأسمدة والعروض المقدمة للشركات البرازيلية.

وأضاف معالي الدكتور السنيدي بأن بلاده تقدم فرصاً في قطاع المعدات الطبية وفي مقدمتها تلك التي تستخدم مادة البلاستيك، حيث إن البرازيل لديها خبرة جيدة في انتاج هذه المعدات. كما أشار معاليه إلى قطاعي الطاقة والأغذية، حيث تتوفر الإمكانية لتخزين وتصنيع الغذاء في هذه المناطق الحرة. الجدير بالذكر بأن شركة فالي البرازيلية للتعدين هي الشركة البرازيلية الوحيدة التي تمتلك مصانع انتاجية في عُمان في ميناء صحار وهو إحدى المناطق الحرة، حيث يتم إرسال خام الحديد إلى هناك حيث ويتم تصنيعه ومن ثم إعادة بيعه وتصديره.

وأكد السنيدي قائلاً:“أود أن أرى الكثير من الشركات البرازيلية تستخدم عُمان كمركز للتوزيع إلى آسيا والعالم العربي، ولكن توجد فقط شركة برازيلية واحدة وهي Vale. ومن المجالات الأخرى ذات الأهمية هو قطاع المستحضرات الدوائية. نعلم بان هناك تطور كبير في صناعة الدواء والمستحضرات الدوائية هنا في البرازيل. نحن نهنا لنشجع الشركات البرازيلية للقدوم إلى عُمان والاستثمار في هذه المناطق، إنه أمر مهم جداً بالنسبة لنا”.

عُمان تورد الأسمدة

من ناحية أخرى، أكد كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفة ونائب الرئيس والأمين العام محمد مراد، بان البرازيل بحاجة لشراء الأسمدة التي تعتبر أساسية لانتاج الغذاء. حيث قال شحفة بأن البرازيل حالياً تنتج فقط 15% من الأسمدة التي تحتاجها لمحاصيلها.

وأشار مراد بأن واردات الأسمدة من هذا البلد العربي إلى البرازيل قد شهدت نمواً بعد بدء النزاع الروسي الأوكراني في شهر فبراير من العام 2022، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً. حيث قال بهذا الشأن:“نحن بحاجة لشركات تورد الاسمدة لكي نتمكن من انتاج المزيد من الاغذية وتصدير المزيد إلى إلى الدول التي بحاجة للمواد الغذائية”. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات عُمان في العام 2023 إلى البرازيل قد بلغ 675 مليون دولار أمريكي، حيث كان 560 مليون منها من الأسمدة. من ناحيتها صدرت البرازيل إلى عُمان منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 1.1 مليار دولار أمريكي، خاصة خام الحديد واللحوم.

من جهة أخرى، قامت مديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة فرناندا بالتازار بتقديم عرض عن الفعاليات التي تنظمها الغرفة العربية البرازيلية، إضافة إلى المواضيع الرئيسية المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين. كما شارك في هذا الاجتماع من جانب الغرفة التجارية العربية البرازيلية كل من نائبة الرئيس لشؤون الاتصالات والتسويق سيلفيا أنتيباس، ونائب الرئيس لشؤون التجارة الخارجية ويليام أديب ديب جونيور، والمدير لمالي للغرفة ناهد شيكاني، وأعضاء مجلس الإدارة ويليام عطوة وأرتور جافيت، ومستشار العلاقات المؤسسية في الغرفة باسل أبو لطيف.

كما ضم الوفد العُماني كل من سفير سلطنة عُمان لدى البرازيل سعادة السفير طلال الرحبي، والرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم (Sezad) السيد أحمد عقاق، والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في صلالة السيد علي تبوك، والرئيس التنفيذي لميناء الدقم السيد Reggie Vermeulen، ومديرة تسويق الاستثمارات في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة OPAZ السيدة آمنة الشرجي، والمدير العام للمدينة الصناعية في صحار السيد عبد الله المياسي، والمدير العام لقطاع الاستثمارات في في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة OPAZ السيد سعيد القريني ومستشار العلاقات العامة في سفارة عُمان لدى البرازيل السيد زهير برحيلي.

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ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

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