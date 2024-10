عُمان تدعو البرازيل للاستثمار في مناطقها الحرة

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – دعا رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، معالي الدكتور علي بن مسعود علي السنيدي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو، في يوم الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر، الشركات البرازيلية من مختلف القطاعات للاستثمار في المناطق الحرة في بلاده. وخلال زيارته للبلاد، كان السنيدي قد اجتمع مع قادة الأعمال البرازيليين وزار اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو – Fiesp.

استشهد السنيدي خلال العرض الذي قدم بالعديد من الأمثلة عن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في هذه المناطق الحرة والخاصة في بلاده، حيث تُصَدِر هذه الشركات من عُمان إلى وجهات متعددة. ومن بين المزايا التي تحصل عليها الشركات عند استثمارها في المناطق الحرة العُمانية المعفاة من الضرائب، ما يصل إلى 30 عاماً من الإعفاء من ضريبة دخل الشركات، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية لشراء المعدات والمواد الخام، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تتميز به المناطق الحرة في سلطنة عُمان للقيام بعمليات التصدير وإعادة التصدير.

شحفة (على يمين الصورة) رفقة السنيدي: تضمن جدول أعمال الاجتماع الأسمدة والعروض المقدمة للشركات البرازيلية.

وأضاف معالي الدكتور السنيدي بأن بلاده تقدم فرصاً في قطاع المعدات الطبية وفي مقدمتها تلك التي تستخدم مادة البلاستيك، حيث إن البرازيل لديها خبرة جيدة في انتاج هذه المعدات. كما أشار معاليه إلى قطاعي الطاقة والأغذية، حيث تتوفر الإمكانية لتخزين وتصنيع الغذاء في هذه المناطق الحرة. الجدير بالذكر بأن شركة فالي البرازيلية للتعدين هي الشركة البرازيلية الوحيدة التي تمتلك مصانع انتاجية في عُمان في ميناء صحار وهو إحدى المناطق الحرة، حيث يتم إرسال خام الحديد إلى هناك حيث ويتم تصنيعه ومن ثم إعادة بيعه وتصديره.

وأكد السنيدي قائلاً:“أود أن أرى الكثير من الشركات البرازيلية تستخدم عُمان كمركز للتوزيع إلى آسيا والعالم العربي، ولكن توجد فقط شركة برازيلية واحدة وهي Vale. ومن المجالات الأخرى ذات الأهمية هو قطاع المستحضرات الدوائية. نعلم بان هناك تطور كبير في صناعة الدواء والمستحضرات الدوائية هنا في البرازيل. نحن نهنا لنشجع الشركات البرازيلية للقدوم إلى عُمان والاستثمار في هذه المناطق، إنه أمر مهم جداً بالنسبة لنا”.

عُمان تورد الأسمدة

من ناحية أخرى، أكد كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفة ونائب الرئيس والأمين العام محمد مراد، بان البرازيل بحاجة لشراء الأسمدة التي تعتبر أساسية لانتاج الغذاء. حيث قال شحفة بأن البرازيل حالياً تنتج فقط 15% من الأسمدة التي تحتاجها لمحاصيلها.

وأشار مراد بأن واردات الأسمدة من هذا البلد العربي إلى البرازيل قد شهدت نمواً بعد بدء النزاع الروسي الأوكراني في شهر فبراير من العام 2022، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً. حيث قال بهذا الشأن:“نحن بحاجة لشركات تورد الاسمدة لكي نتمكن من انتاج المزيد من الاغذية وتصدير المزيد إلى إلى الدول التي بحاجة للمواد الغذائية”. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات عُمان في العام 2023 إلى البرازيل قد بلغ 675 مليون دولار أمريكي، حيث كان 560 مليون منها من الأسمدة. من ناحيتها صدرت البرازيل إلى عُمان منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 1.1 مليار دولار أمريكي، خاصة خام الحديد واللحوم.

من جهة أخرى، قامت مديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة فرناندا بالتازار بتقديم عرض عن الفعاليات التي تنظمها الغرفة العربية البرازيلية، إضافة إلى المواضيع الرئيسية المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين. كما شارك في هذا الاجتماع من جانب الغرفة التجارية العربية البرازيلية كل من نائبة الرئيس لشؤون الاتصالات والتسويق سيلفيا أنتيباس، ونائب الرئيس لشؤون التجارة الخارجية ويليام أديب ديب جونيور، والمدير لمالي للغرفة ناهد شيكاني، وأعضاء مجلس الإدارة ويليام عطوة وأرتور جافيت، ومستشار العلاقات المؤسسية في الغرفة باسل أبو لطيف.

كما ضم الوفد العُماني كل من سفير سلطنة عُمان لدى البرازيل سعادة السفير طلال الرحبي، والرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم (Sezad) السيد أحمد عقاق، والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في صلالة السيد علي تبوك، والرئيس التنفيذي لميناء الدقم السيد Reggie Vermeulen، ومديرة تسويق الاستثمارات في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة OPAZ السيدة آمنة الشرجي، والمدير العام للمدينة الصناعية في صحار السيد عبد الله المياسي، والمدير العام لقطاع الاستثمارات في في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة OPAZ السيد سعيد القريني ومستشار العلاقات العامة في سفارة عُمان لدى البرازيل السيد زهير برحيلي.

اقرأ كذلك:

عُمان تستورد منتجات بسعر أقل



ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

The post عُمان تدعو البرازيل للاستثمار في مناطقها الحرة appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .