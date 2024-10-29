إصابتان بالرصاص في هجوم مستعمرين على قاطفي الزيتون شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - أصيب مواطنان بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم مستعمرين على قاطفي الزيتون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين مسلحين من مستعمرة "حفات جلعاد" اقتحموا الجهة الشرقية من قرية أماتين شرق قلقيلية، وهاجموا مواطنين أثناء تواجدهم في أرضهم لقطف الزيتون في "وادي الأحمر"، وهي منطقة تقع ما بين "قريتي جيت وأماتين"، وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، ما أدى لإصابة مواطنين "49 عاما" برصاصة بالرأس، و"45" عاما، برصاصة بالفخذ، نقلا على إثرها إلى نابلس حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

يذكر، أن المساحة المزروعة بالزيتون في القرية تبلغ ما يقارب ١٠٠٠ دونم ، وهي قريبة من مستعمرتي "كدوميم، وحفات جلعاد"، الجاثمتين على اراضي القرية، و يواجه مواطنين القرية

مخاطر في سبيل قطف ثمار زيتونهم

كونها قريبة من المستعمرتين .

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار عوائق وممارسات تعسفية تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

وتشير التوقعات بعدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون، بسبب إرهاب المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، ما من شأنه أن يؤدي إلى فقدان نحو 15% من محصول الموسم لهذا العام.