Tuesday, 29 October 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل المقترح الأمريكي لهدنة غزة.. صفقة تبادل وهدنة لـ 28 يوما

10/29/2024 4:15:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال موقع أكسيوس الإخباري، إن مدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز، ناقش صيغة جديدة لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى مع نظرائه القطريين و"الإسرائيليين".

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الصيغة الجديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 28 يوما في قطاع غزة، وإفراج حركة حماس عن حوالي 8 أسرى لديها، وإطلاق دولة الاحتلال سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن حركة حماس تريد وقفا يقود إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها".

وأوضح أن مدير السي آي إيه ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بدأا بالفعل في تطوير فكرة الاتفاق الجزئي في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر مسؤول قوله، إن نائب ممثل الجيش في طاقم المفاوضات قدم استقالته، بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الاستقالة تمت لأن المفاوضات عالقة وتراوح مكانها.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن العميد أورين سيتر، نائب اللواء نيتسان ألون، مسؤول التفاوض من قبل جيش الاحتلال، أعلن على حين غرة استقالته من عضوية فريق التفاوض.

وأوضحت الهيئة أن سيتر كان ضالعا بشكل عميق في بلورة مخطط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين تبناه الرئيس (الأمريكي جو) بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أنه بعد ظهر الاثنين عاد رئيس الموساد ديفيد برنيع من الدوحة، و"يمكن القول إنه حال كانت هناك أي إمكانية لحدوث انطلاقة لما كنا شهدنا هذه الاستقالة الدراماتيكية".

MENAFN29102024000205011050ID1108827685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث