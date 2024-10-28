محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على مدانين بمحاولة اقتطاع أراضٍ فلسطينية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أصدرت محكمة بداية الخليل اليوم الاثنين، حكماً يقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات على ثلاثة متهمين في قضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية.

وقد صدر الحكم برئاسة القاضي محمود غياضة وعضوية القاضي روان معلم والقاضي بسام الرزيقات، بحق المتهمين (و.ح)، و(م.ق)، و(م.ب)، بموجب المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لعام 2014، المعدّل للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، قضت المحكمة بإلزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع ألفي دينار أردني.

جاء هذا القرار بناءً على البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة، منذر ازغير، عقب التحقيقات التي أجرتها نيابة الخليل وأحالتها إلى المحكمة المختصة.

يُعتبر هذا الحكم رسالة قوية تؤكد على التزام القضاء الفلسطيني بحماية الأراضي الفلسطينية من أي محاولات للمساس بها، ويمثل خطوة قانونية مهمة في مواجهة التجاوزات بحق السيادة الوطنية.