الرئيس يتسلم تقريرا عن إنجازات المجلس الأعلى للإبداع والتميز منذ إنشائه

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - تسلّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، تقريرا عن إنجازات المجلس الأعلى للإبداع والتميز منذ إنشائه.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عدنان سمارة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأطلع سمارة، الرئيس، على ما تضمنه التقرير من إنجازات على صعيد رعاية المبدعين والمتميزين والشركات الناشئة، وخلق بيئة محفزة للإبداع والتميز، ووضع القوانين والأنظمة، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا، وذلك بفضل الرعاية والمتابعة المستمرتين من الرئيس عباس.

بدوره، أشاد سيادته، بالإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للإبداع والتميز خلال الفترة الماضية، رغم كل ما يعيشه شعبنا من مآسٍ جراء العدوان المتواصل والمجازر التي تُرتكب بحقه، ما يعكس قوة شعبنا وصموده وحضارته التي أثبتت على الدوام حقه في الحصول على حريته واستقلاله.