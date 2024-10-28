الرئيس يتسلم تقريرا عن إنجازات المجلس الأعلى للإبداع والتميز منذ إنشائه

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - تسلّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، تقريرا عن إنجازات المجلس الأعلى للإبداع والتميز منذ إنشائه.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عدنان سمارة، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأطلع سمارة، الرئيس، على ما تضمنه التقرير من إنجازات على صعيد رعاية المبدعين والمتميزين والشركات الناشئة، وخلق بيئة محفزة للإبداع والتميز، ووضع القوانين والأنظمة، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا، وذلك بفضل الرعاية والمتابعة المستمرتين من الرئيس عباس.
بدوره، أشاد سيادته، بالإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للإبداع والتميز خلال الفترة الماضية، رغم كل ما يعيشه شعبنا من مآسٍ جراء العدوان المتواصل والمجازر التي تُرتكب بحقه، ما يعكس قوة شعبنا وصموده وحضارته التي أثبتت على الدوام حقه في الحصول على حريته واستقلاله.
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