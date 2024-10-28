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ستة حكام فلسطينيين يحصلون على الشارة الدولية في كرة الطاولة

10/28/2024 9:07:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة نجاح ستة من حكامه في اجتياز امتحان الشارة الدولية الذي نظمه الاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح الاتحاد أن الحكام الناجحين هم: أحمد النتشة، وموفق رمضان، ومنيب ربيع، وفادي الشريف، وعبد الله الشريف، وعبادة سنقرط، إذ تأهلوا بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة أربعة أشهر تحت إشراف الحكميّن الدولييّن محمد سمحة ونائل سنقرط.

وبهذه المناسبة، هنأ نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، رضوان الشريف، الحكام الناجحين، معبرًا عن اعتزازه بجهود سمحة وسنقرط في تدريبهم وإعدادهم لهذا الاختبار. كما شكر الشريف جميع من ساهم في تسهيل مشاركة حكام الاتحاد في هذه المحطة الهامة.

وأهدى الشريف هذا النجاح إلى روح الشهيد محمد الدلو، رئيس الاتحاد، الذي ارتقى شهيدًا في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات الرياضية الفلسطينية، ويعكس الإصرار على المضي قُدماً في تطوير الكوادر التحكيمية رغم التحديات.

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