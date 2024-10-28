ستة حكام فلسطينيين يحصلون على الشارة الدولية في كرة الطاولة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة نجاح ستة من حكامه في اجتياز امتحان الشارة الدولية الذي نظمه الاتحاد الدولي للعبة.
وأوضح الاتحاد أن الحكام الناجحين هم: أحمد النتشة، وموفق رمضان، ومنيب ربيع، وفادي الشريف، وعبد الله الشريف، وعبادة سنقرط، إذ تأهلوا بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة أربعة أشهر تحت إشراف الحكميّن الدولييّن محمد سمحة ونائل سنقرط.
وبهذه المناسبة، هنأ نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، رضوان الشريف، الحكام الناجحين، معبرًا عن اعتزازه بجهود سمحة وسنقرط في تدريبهم وإعدادهم لهذا الاختبار. كما شكر الشريف جميع من ساهم في تسهيل مشاركة حكام الاتحاد في هذه المحطة الهامة.
وأهدى الشريف هذا النجاح إلى روح الشهيد محمد الدلو، رئيس الاتحاد، الذي ارتقى شهيدًا في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات الرياضية الفلسطينية، ويعكس الإصرار على المضي قُدماً في تطوير الكوادر التحكيمية رغم التحديات.
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