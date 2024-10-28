فتح: مروان البرغوثي يتعرض لمحاولة تصفية داخل السجن

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت حركة (فتح) إن الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية للحركة عضو المجلس المركزي الفلسطيني يتعرض لمحاولة تصفية بقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت اللجنة المركزية لحركة (فتح) ما سمتها“الاعتداءات الوحشية المتكررة بحق الأسرى البواسل وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي، والذي تعرض من جديد لاعتداء آثم في وقت يتعرض فيه بقية إخوانه وأخواته الأسرى إلى أشد وأبشع الاعتداءات والفظائع، من عزل وضرب وحرمان شامل من العلاج والطعام وأبسط الحقوق الآدمية التي نصت عليها المواثيق الدولية”.

وأوضحت (مركزية فتح) في بيان لها، مساء الأحد،“أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة فإن سلطات الاحتلال المتطرفة ترتكب مجازر وحشية بعيدة عن عدسات الكاميرات بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال”.

وأكدت في بيانها“أن ما تعرض له مروان البرغوثي ما هو إلا محاولة لتصفيته بقرار من حكومة احتلالية متطرفة لا تحمل في أجندتها سوى قتل الفلسطيني أينما كان”.

وأشارت (مركزية فتح) إلى أن حكومة الاحتلال“تضرب بعرض الحائط كل الاحتجاجات والإدانات الصادرة عن المؤسسات الشعبية والرسمية والدولية ذات العلاقة، التي رصدت بدورها آلاف التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها حكومة نتنياهو ضد الأسرى وقادة الحركة الأسيرة”.

وحذرت من أن“المس بحياة القائد مروان البرغوثي وبقية القادة الأسرى والحركة الأسيرة برمتها، سينقل المواجهة مع الاحتلال إلى مرحلة متصاعدة من التوتر والانفجار، خاصة مع كثافة القتل والتقتيل الذي تمارسه حكومة تل أبيب في السجون، وما يشهده شمال قطاع غزة وعموم فلسطين من محرقة مستعرة تجاوزت كل الحدود والمواثيق”.



