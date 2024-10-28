20 نوفمبر.. عمومية فتنس برايم تبحث عزل الرئيس التنفيذي دون إبراء ذمته - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة“فتنس برايم للأندية الصحية”، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 20 نوفمبر المقبل لعزل الرئيس التنفيذي من منصبة دون إبراء ذمته.

وتقرر تكليف المستشار القانوني للشركة بالتقدم للجهات الإدارية والقانونية لاتخاذ اللازم ضد المدير المالي والرئيس التنفيذي، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين سامر أحمد العطفي مستشارًا قانونيًا.

موضوعاتتقرر إيقاف على أسهم“سيتي للتحاليل” “أموك” تربح 479.1 مليون جنيه في الربع الأول بنمو 13.7% مبيعات“مدينة مصر” تقفز إلى 36.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر

وجاء القرار بعد استعراض موقف الشركة الحالي حيال المركز المالي عن الربع الثاني والمنتهي في يونيو الماضي وكذلك المركز المالي المنتهي في سبتمبر الماضي، للوقوف على أسباب التأخير والأثار المترتبة عليه، وكذلك العمل على إيجاد الحلول للمحافظة على أموال المساهمين وفقًا لمتطلبات الإفصاح والشفافية في البورصة والرقابة المالية.

وكانت وافقت الجمعية العادمة العادية لشركة“فتنس برايم للأندية الصحية”، على تأسيس شركة في السعودية، في إطار توسيع نشاط الشركة دوليًا.

واعتمدت العمومية تقرير افصاح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 15.9 مليون جنيه من 66.25 مليون جنيه إلى 82.15 مليون جنيه من أرباح العام الماضي.

وقررت العمومية توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 24% ما يعادل 0.24 سهم لكل سهم.

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، كما اعادت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة 2024- 2027 برئاسة طارق جمال الدين.

فيما أقرت العمومية غير العادية، تعديل المواد 6 و7 و26 و32 من النظام الأساسي للشركة.

وكانت كشفت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، أنها في مرحلة التفاوض مع شريك سعودي لمنحه حق استغلال العلامة التجارية في السعودية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإدارة والاستشارات في مجال إدارة الأندية.

وأضافت الشركة أن شركائها لهم حق الامتياز الحصري للعلامة التجارية ورلد جيم الأميركية.

وأوضحت أنها تعاقدت مع علامة تجارية جديدة وهي توكيل“نيكست هيلث” الأمريكي والخاص بتطوير الصحة الشخصية والحيوية والاستشفاء للرياضيين.

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لزيادة رأسمال الشركة بحد أقصى 100 مليون جنيه.

وذكرت أنها انتهت من توقيع عقد إيجار مع إحدى المولات التجارية بمدينة 6 أكتوبر لافتتاح فرع جديد كنادي صحي متكامل على مساحة تقريبية 2200 متر مربع مقابل نسبة 30% من إيرادات الفرع.

وتستهدف شركة فتنس برايم للأندية الصحية، تمويل توسعاتها عبر زيادة رأس المال خلال العام المقبل.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 66.25 مليون جنيه، بقيمة اسمية للسهم 50 قرشًا.

وقال سامح المنجورى، الرئيس التنفيذى لشركة فتنس برايم للأندية الصحية، إن إدارة الشركة لجأت لطرح حصة من الأسهم بالبورصة فى ظل ارتفاع الفائدة البنكية، وجاذبية سوق المال المصرى، على أن تنتقل للسوق الرئيسى عقب زيادة رأس المال.

أضاف ردًا على سؤال“البورصة”، خلال مؤتمر صحفى، أن رأس مال الشركة سيصل إلى 120 مليون جنيه خلال العام المقبل، مما سيسهل من إجراء توسعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتعمل الشركة فى مصر من خلال 5 فروع قائمة وتابعة لها بشكل مباشر بجانب 12 فرعا بنظام الفرنشايز، بأنشطة تشغيل الأندية الصحية والمراكز الطبية المتخصصة فى العلاج الطبيعى، والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وإنشاء وتجهيز الأندية الصحية والرياضية، وتقديم الاستشارات فى مجال الرياضة والأندية الصحية والطب الرياضى، وإنشاء وإقامة وتشغيل مراكز متخصصة فى التدريب وتنمية الموارد البشرية.