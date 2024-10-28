20 نوفمبر.. عمومية فتنس برايم تبحث عزل الرئيس التنفيذي دون إبراء ذمته - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة“فتنس برايم للأندية الصحية”، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 20 نوفمبر المقبل لعزل الرئيس التنفيذي من منصبة دون إبراء ذمته.
وتقرر تكليف المستشار القانوني للشركة بالتقدم للجهات الإدارية والقانونية لاتخاذ اللازم ضد المدير المالي والرئيس التنفيذي، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين سامر أحمد العطفي مستشارًا قانونيًا.
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وجاء القرار بعد استعراض موقف الشركة الحالي حيال المركز المالي عن الربع الثاني والمنتهي في يونيو الماضي وكذلك المركز المالي المنتهي في سبتمبر الماضي، للوقوف على أسباب التأخير والأثار المترتبة عليه، وكذلك العمل على إيجاد الحلول للمحافظة على أموال المساهمين وفقًا لمتطلبات الإفصاح والشفافية في البورصة والرقابة المالية.
وكانت وافقت الجمعية العادمة العادية لشركة“فتنس برايم للأندية الصحية”، على تأسيس شركة في السعودية، في إطار توسيع نشاط الشركة دوليًا.
واعتمدت العمومية تقرير افصاح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 15.9 مليون جنيه من 66.25 مليون جنيه إلى 82.15 مليون جنيه من أرباح العام الماضي.
وقررت العمومية توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 24% ما يعادل 0.24 سهم لكل سهم.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، كما اعادت انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة 2024- 2027 برئاسة طارق جمال الدين.
فيما أقرت العمومية غير العادية، تعديل المواد 6 و7 و26 و32 من النظام الأساسي للشركة.
وكانت كشفت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، أنها في مرحلة التفاوض مع شريك سعودي لمنحه حق استغلال العلامة التجارية في السعودية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإدارة والاستشارات في مجال إدارة الأندية.
وأضافت الشركة أن شركائها لهم حق الامتياز الحصري للعلامة التجارية ورلد جيم الأميركية.
وأوضحت أنها تعاقدت مع علامة تجارية جديدة وهي توكيل“نيكست هيلث” الأمريكي والخاص بتطوير الصحة الشخصية والحيوية والاستشفاء للرياضيين.
وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لزيادة رأسمال الشركة بحد أقصى 100 مليون جنيه.
وذكرت أنها انتهت من توقيع عقد إيجار مع إحدى المولات التجارية بمدينة 6 أكتوبر لافتتاح فرع جديد كنادي صحي متكامل على مساحة تقريبية 2200 متر مربع مقابل نسبة 30% من إيرادات الفرع.
وتستهدف شركة فتنس برايم للأندية الصحية، تمويل توسعاتها عبر زيادة رأس المال خلال العام المقبل.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 66.25 مليون جنيه، بقيمة اسمية للسهم 50 قرشًا.
وقال سامح المنجورى، الرئيس التنفيذى لشركة فتنس برايم للأندية الصحية، إن إدارة الشركة لجأت لطرح حصة من الأسهم بالبورصة فى ظل ارتفاع الفائدة البنكية، وجاذبية سوق المال المصرى، على أن تنتقل للسوق الرئيسى عقب زيادة رأس المال.
أضاف ردًا على سؤال“البورصة”، خلال مؤتمر صحفى، أن رأس مال الشركة سيصل إلى 120 مليون جنيه خلال العام المقبل، مما سيسهل من إجراء توسعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتعمل الشركة فى مصر من خلال 5 فروع قائمة وتابعة لها بشكل مباشر بجانب 12 فرعا بنظام الفرنشايز، بأنشطة تشغيل الأندية الصحية والمراكز الطبية المتخصصة فى العلاج الطبيعى، والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وإنشاء وتجهيز الأندية الصحية والرياضية، وتقديم الاستشارات فى مجال الرياضة والأندية الصحية والطب الرياضى، وإنشاء وإقامة وتشغيل مراكز متخصصة فى التدريب وتنمية الموارد البشرية.
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