قنبلة إيران حقيقية - وهي الآن هنا‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

سكوت ريتر* - (كونسورتيوم نيوز) 20/10/2024

‏منذ أشهر، ركز العالم على خطر نشوب حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا. لكن إيران وإسرائيل يمكن أن تسبقاهما إليها.

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‏يبدو أن اندلاع الصراع بين إيران وإسرائيل قد غيّر‏‏ ‏‏موقف إيران ضد امتلاك سلاح نووي بينما تستعد إسرائيل لتوجيه ضربة بعد انتقام طهران بهجومين كبيرين بالطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.‏ وقد أصدرت إيران ثلاثة بيانات على الأقل عبر القنوات الرسمية منذ نيسان (أبريل)، والتي فتحت الباب أمام إمكانية إلغاء الفتاوى الدينية التي منعت حصول إيران على أسلحة نووية.‏ ويبدو أن الظروف التي قالت إيران إنها يجب أن تتوفر لتبرير هذا التراجع قد استوفيت الآن. ‏

‏وليست هذه مجرد تهديدات، بل ينبغي النظر إلى هذه التصريحات الصادرة عن طهران على أنها سياسة إعلانية تشير إلى أن إيران قد اتخذت بالفعل قراراً بالحصول على سلاح نووي، وأن الوسائل اللازمة للقيام بذلك موجودة بالفعل، وأن هذا القرار يمكن تنفيذه في غضون أيام بمجرد صدور الأمر السياسي النهائي بذلك. ‏

كانت الفتوى الدينية ضد إنتاج الأسلحة النووية قد صدرت في تشرين الأول (أكتوبر) عن المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي. وجاء فيها:

‏"نعتقد أن إضافة الأسلحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل، مثل الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، تشكل تهديداً خطيراً للبشرية... نحن نعتبر استخدام هذه الأسلحة حراماً، والجهد المبذول لحماية البشرية من هذه الكارثة الكبرى واجب على الجميع". ‏

‏مع ذلك، ترى العقيدة الشيعية أن ‏‏الفتاوى‏‏ ليست دائمة بطبيعتها، وأنه يمكن للفقهاء الإسلاميين إعادة تفسير النصوص الدينية وفقاً لاحتياجات الزمن المعنيّ.

‏بعد وقت قصير من إطلاق إيران ‏‏عملية "الوعد الصادق"‏‏ ضد إسرائيل في نيسان (أبريل)، ‏‏أعلن‏‏ أحمد حق طلب، قائد الحرس الثوري الإسلامي المسؤول عن أمن المواقع النووية الإيرانية: ‏

"إذا أرادت (إسرائيل) استغلال التهديد بمهاجمة المراكز النووية في بلادنا كأداة للضغط على إيران، فمن الممكن ومن المتصور مراجعة العقيدة والسياسات النووية لجمهورية إيران الإسلامية لإحداث تغيير في الاعتبارات المعلنة سابقاً". ‏

‏وفي أيار (مايو)، ‏‏أعلن‏‏ كمال خرازي، وزير الخارجية السابق الذي يقدم المشورة للمرشد الأعلى: "ليس لدينا (إيران) قرار ببناء قنبلة نووية، ولكن إذا كان وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا المشرعون ‏‏الإيرانيون إلى إجراء مراجعة‏‏ للعقيدة الدفاعية الإيرانية للنظر في اعتماد تصنيع الأسلحة النووية مع استمرار تزايد خطر التصعيد مع إسرائيل. وأشار المشرعون إلى أن المرشد الأعلى يمكنه إعادة النظر في ‏‏الفتوى‏‏ ضد الأسلحة النووية على أساس أن الظروف قد تغيرت. ‏

‏وتشكل هذه التصريحات، مجتمعة، شكلاً من أشكال السياسة المعلنة التي توحي، بالنظر إلى المصادر المعنية، بأن ثمة قراراً سياسياً قد اتخذ بالفعل لبناء قنبلة نووية بمجرد استيفاء معيار الأمن القومي.

‏امتلاك القدرة‏

تمتلك إيران منذ بعض الوقت القدرة على تصنيع الأجهزة المتفجرة النووية وتسليحها. وباستخدام اليورانيوم عالي التخصيب، يمكن لإيران أن تصنع في غضون أيام سلاحاً بسيطاً من النوع الذي يعتمد على آلية الانفجار المدفعي** لتوليد انفجار نووي، والذي يمكن وضعه في رأس حربي لصاروخ باليستي.‏

‏‏وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏‏ في حزيران (يونيو) بأنها تقوم بتركيب حوالي 1.400 جهاز طرد مركزي متقدم في منشأة فوردو. واستناداً إلى الحسابات المستمدة من مخزون إيران الحالي من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة (المادة الخام المستخدمة في التخصيب القائم على أجهزة الطرد المركزي)، يمكن لإيران إنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب (أي أكثر من 90 في المائة) لتصنيع 3-5 أسلحة تعتمد على اليورانيوم في غضون أيام.

‏وكل ما تحتاج إليه هو الإرادة السياسية للقيام بذلك. ويبدو أن إيران قد تجاوزت هذه العتبة، مما يعني أن الحسابات الكامنة وراء أي هجوم إسرائيلي و/أو أميركي على إيران قد تغيرت إلى الأبد.‏

ولم تخف إيران موقفها في هذا الواقع الجديد. في شباط (فبراير)، صرح الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، ‏‏أن‏‏ إيران تجاوزت "جميع العتبات النووية العلمية والتكنولوجية" لبناء قنبلة نووية، مشيراً إلى أن إيران جمعت جميع المكونات اللازمة لصنع سلاح نووي، باستثناء اليورانيوم عالي التخصيب. ‏

‏وبعد أسبوعين، أعلن جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ‏‏أنه‏‏ إذا أصدر المرشد الأعلى "إذنا، فإننا سنكون على بعد أسبوع من اختبار أول (قنبلة نووية)"، مضيفاً لاحقاً أن إيران "تحتاج إلى نصف يوم أو أسبوع كحد أقصى لبناء رأس حربي نووي".‏

لن يحتاج الأمر إلى اختبار سلاح نووي بسيط من النوع الذي يعمل بآلية الانفجار المدفعي -كان سلاح "الفتى الصغير" الذي أسقطته الولايات المتحدة على هيروشيما في 6 آب (أغسطس) 1945 جهازاً يعمل بآلية الانفجار المدفعي، وقد اعتبر موثوقاً بما يكفي بحيث يمكن استخدامه عملياً من دون أي اختبار مسبق. ‏

‏سوف تحتاج إيران إلى ما بين 75 و120 باونداً (نحو 34.02 كيلوغرام إلى 54.43 كيلوغرام تقريباً) من اليورانيوم عالي التخصيب لكل جهاز يعمل بالانفجار المدفعي (كلما كان التصميم أكثر تطوراً، ستكون هناك حاجة إلى كمية أقل من المواد). وبغض النظر عن ذلك، ‏‏فإن حمولة صاروخ "فتح-1‏‏" الذي يعمل بالوقود الصلب وتفوق سرعته سرعة الصوت، والذي استخدم في هجوم 1 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل، تبلغ حوالي 900 باوند (حوالي 408.23 كيلوغرام) -أي أكثر بكثير من السعة الكافية لحمل سلاح يورانيوم من نوع الانفجار المدفعي.‏

وبالنظر إلى حقيقة أن نظام درع الحماية من الصواريخ الباليستية الذي يغطي إسرائيل لم يكن قادراً على اعتراض صاروخ "فتح-1"، فإنه إذا قامت إيران ببناء ونشر واستخدام صاروخ "فتح-1" مسلح نووياً ضد إسرائيل، فهناك يقين بنسبة 100 في المائة تقريباً من أنه سيصيب هدفه.‏ وسوف تحتاج إيران إلى 3-5 أسلحة نووية من هذا النوع لتدمير قدرة إسرائيل على العمل كدولة صناعية حديثة.



‏عواقب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني‏

‏جاء هذا الوضع بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب في العام 2017 الولايات المتحدة من "خطة العمل الشاملة المشتركة" -المعروفة باسم الاتفاق النوويي الإيراني. وكان العامل الدافع وراء مفاوضات "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي جرت في عهد الرئيس باراك أوباما، هو إغلاق طريق إيران إلى امتلاك سلاح نووي. وكما ‏‏قال أوباما‏‏:

‏"ببساطة، بموجب هذا الاتفاق، سيكون هناك حظر دائم على امتلاك إيران لبرنامج أسلحة نووية، وتفعيلٌ لنظام تفتيش دائم يتجاوز أي نظام تفتيش سابق في إيران. ويوفر هذا الاتفاق لـ'الوكالة الدولية للطاقة الذرية' الوسائل للتأكد من أن إيران لا تفعل ذلك، سواء من خلال أدوات التحقق الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة، التي يستمر بعضها لمدة تصل إلى 25 عاماً، أو من خلال البروتوكول الإضافي الذي يستمر إلى أجل غير مسمى. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت إيران التزامات في هذا الاتفاق تشمل حظر أنشطة البحث والتطوير الرئيسية التي ستحتاجها لتصميم وبناء سلاح نووي. وهذه الالتزامات ليس لها تاريخ انتهاء".‏

في وقت مبكر من إدارته، في حزيران (يونيو) 2021، بعد أن كان ترامب قد سحب مسبقاً الولايات المتحدة من الصفقة، ‏‏أعلن‏‏ الرئيس جو بايدن أن إيران "لن تحصل أبداً على سلاح نووي في عهدتي". ‏‏وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية في ‏‏بيان‏‏ صدر في 11 تشرين الأول (أكتوبر): "نقدّر أن المرشد الأعلى لم يتخذ قراراً باستئناف برنامج الأسلحة النووية الذي علقته إيران في العام 2003".‏

‏في أعقاب قرار ترامب المتهور بالانسحاب من "خطة العمل الشاملة المشتركة"، اتخذت إيران إجراءات أكدت أنها لم تعد تشعر بأنها مقيدة بأي حدود أو قيود تفرضها الاتفاقية. ‏وقامت بتوسع برنامجها النووي من خلال تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وقلصت المراقبة التي تمارسها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" على برنامجها النووي. باختصار، وضعت إيران نفسها في وضع يمكنها من إنتاج سلاح نووي في وقت قصير.

‏في حين يعتقد "مكتب مدير الاستخبارات" الوطنية حالياً أن المرشد الأعلى لم يتخذ القرار السياسي للقيام بذلك، فإن تقييماً نشر في تموز (يوليو) تضمن إغفالاً واضحاً لعدد من التقييمات السابقة لقدرات إيران النووية. ‏وقد أشار ‏‏تقييم "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية" الصادر في شباط (فبراير) 2024‏‏ إلى أن "إيران لا تقوم حالياً بأنشطة لتطوير الأسلحة النووية الرئيسية اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار". ‏

‏مع ذلك، اختفى هذا البيان من تقييم تموز (يوليو) 2024، وهو مؤشر واضح على أن مجتمع الاستخبارات الأميركي، في ما يرجع في جزء كبير منه إلى انخفاض نشاط التفتيش الذي تقوم به "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، أصبح يفتقر إلى الوسائل للنظر في الجوانب التقنية الحاسمة للصناعات النووية الإيرانية. ‏

بعد قراءة النسخة السرية من تقرير "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية" في تموز (يوليو) 2024 حول إيران، ‏قال‏‏ السناتور ليندسي غراهام إنه "قلق للغاية" من أن "إيران ستمتلك في الأسابيع أو الأشهر المقبلة سلاحاً نووياً".‏

ما الذي تواجهه الولايات المتحدة وإسرائيل؟

‏هذا هو الوضع الذي تواجهه إسرائيل والولايات المتحدة بينما تقرران بشأن طبيعة الانتقام الإسرائيلي من إيران عن الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 تشرين الأول (أكتوبر). ‏‏وقد أشارت إيران إلى أن أي هجوم يُشن على قدراتها النووية أو قدرات إنتاج النفط والغاز لديها سيُنظر إليه على أنه وجودي في طبيعته. وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء ‏‏الفتوى‏‏ ونشر الأسلحة النووية في غضون أيام من اتخاذ مثل هذا القرار.

في نهاية الأسبوع قبل الماضية، قال الرئيس جو بايدن‏‏ للصحفيين‏‏ يوم الجمعة إنه يعرف متى وأين ستضرب إسرائيل، لكنه رفض الإدلاء بأي معلومات إضافية. ‏‏وأظهرت‏‏ ‏‏وثائق المخابرات‏‏ الأميركية المسربة في الأيام الأخيرة حدود معرفة الولايات المتحدة بما تخطط إسرائيل للقيام به بالضبط. ‏

‏لطالما قالت الولايات المتحدة وإسرائيل أن إيران مسلحة نووياً هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه من دون عواقب وخيمة، بمعنى التدخل العسكري واسع النطاق المصمم لتدمير البنية التحتية النووية الإيرانية.‏

هذا الخط تم عبوره -إيران هي الآن‏‏ قوة نووية ‏‏بحكم الأمر الواقع‏‏، حتى لو أنها لم تتخذ الخطوات النهائية لاستكمال بناء قنبلة نووية.‏

‏ويمكن أن تكون عواقب مهاجمة إيران قاتلة للمهاجمين -وربما للمنطقة بأسرها.‏



‏*سكوت ريتر Scott Ritter: هو ضابط استخبارات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية، خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، وفي الخليج العربي خلال عملية "عاصفة الصحراء" وفي العراق للإشراف على نزع أسلحة الدمار الشامل. أحدث كتاب له هو "‏‏نزع السلاح في زمن البيريسترويكا" Disarmament in the Time of Perestroika‏‏‏‏، من منشورات كلاريتي برِس.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: SCOTT RITTER: Iran's Bomb Is Real - And It's Here

هامش المترجم:

**يشير مصطلح "gun-type weapon" إلى نوع من الأسلحة النووية التي تعتمد على آلية الانفجار المدفعي (Gun-type mechanism) لتوليد انفجار نووي. وفي هذا النوع من الأسلحة، يتم استخدام نظام يشبه السلاح الناري لإطلاق كتلتين من المواد الانشطارية، مثل اليورانيوم-235، بحيث تصطدمان معاً بسرعة عالية لتشكيل كتلة حرجة، وهو ما يؤدي إلى تفاعل نووي متسلسل وانفجار نووي. وتعد آلية عمل هذا السلاح بسيطة نسبياً مقارنة بآليات تفجير الأسلحة النووية الأخرى، وقد استخدمت هذه التقنية في تفجير قنبلة "ليتل بوي" التي ألقيت على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية.