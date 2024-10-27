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امانة عمان تستفتي الاردنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة

10/27/2024 7:27:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشرت امانة عمان استطلاعا
حول (قياس رأي المجتمع في مدينة عمان حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة في الشوارع)

وفقا لخطة امانة عمان الكبرى في التحول الى مدينة ذكية وايمانا بها بمبدأ التشاركية في صنع القرارات, تم تصميم هذا الاستطلاع لاخذ التغذية الراجعة منكم لتقديم خدمة وسائط النقل المصغرة في الشوارع التي تشهد ازدحام مروري,نهدف لجمع ارائكم عن استخدام وسائط النقل المصغرة (مثل السكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية) كوسيلة للنقل في مدينة عمان حيث ان وسائط النقل المصغرة هي سيلة نقل الية او غير الية صغيرة الحجم مخصصة لنقل شخص واحد او اكثر لمسافات قصيرة وقد تعمل اما بالطاقة الكهربائية او العضلية.

الاستطلاع خلال الرابط التالي

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