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التوسع في رفع القيود عن جنسيات ضرورة لتحفيز السياحة العلاجية

10/27/2024 2:31:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- رغم أهمية قرار الحكومة في رفع الجنسية الليبية من الجنسيات المقيدة لزيادة السياحة العلاجية، إلا أن الفائدة الكلية تكمن برفع القيود عن الجنسيات الاخرى لتعم الفائدة ويستعيد القطاع عافيته.
لتحفيز السياحة العلاجية طرح خبراء حزمة من الإجراءات لزيادة وتحفيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مقدمتها التوسع في رفع القيود عن الجنسيات المقيدة، مما يرفد المملكة بمزيد من العملات الأجنبية.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى أهمية تخفيض كلف الطاقة على المنشآت الصحية والسياحية بهدف توفير بيئة منافسة مع دول الجوار.
وأكدوا أن القطاع الطبي يتمتع ببنية تحتية متينة مقارنة بدول المنطقة، وكفاءات طبية عالية ما يفتح طريقا لجعل المملكة مقصدا رئيسا في هذا المجال.
وأشادوا بالقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتسهيل الإجراءات والاستفادة من المكانة الطبية المميزة للأردن في العالم.
يشار إلى أن السياحة العلاجية والاستشفائية تساهم بحوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين يقدر حجم مساهمة القطاع السياحي بشكل عام من الناتج المحلي الإجمالي بـ15 %، ما يؤكد المكاسب المالية والاقتصادية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من هذا القطاع الواعد والمهم.
من جهتها أوضحت هيئة تنشيط السياحة في رد لها على استفسارات"الغد" أن استئناف هذه الرحلات سيسهم في جذب السياح الليبيين، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة العلاجية، التي يتمتع فيها الأردن بسمعة متميزة إقليمياً.
وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء يسهم في زيادة عدد السياح الوافدين من الدول المجاورة.
وبينت أن فتح خطوط جوية جديدة يسهل من حركة رجال الأعمال والمستثمرين، مما يفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي والسياحي بين الأردن وليبيا، ويعزز من فرص إقامة شراكات استثمارية تخدم مصالح الطرفين.
كما أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تنسجم مع خطة الترويج السياحي الوطنية التي تهدف إلى توسيع الأسواق المستهدفة وتنويع مصادر السياحة الوافدة، بما يحقق استدامة في نمو القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
بدوره أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين أن تعزيز مكانة السياحة العلاجية والاستشفائية تنشط القطاع السياحي والاقتصادي بشكل عام.
وقال إن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع القيود عن بعض الجنسيات وتسهيل دخولهم إلى المملكة مثل الليبيين سيزيد من أعداد سياح المملكة وبالتالي هي خطوة إيجابية لتحسين مستويات الاقتصاد الوطني من خلال السياحة العلاجية والاستشفائية.
وطالب كافة الجهات المعنية من القطاعين الخاص والعام بالعمل بروح الفريق الواحد للاستفادة من المنتج الطبيعي الموجود في المملكة لزيادة أعداد السياح إلى المملكة، وبالتالي رفع نسبة مساهمة السياحة العلاجية والاستشفائية البالغة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما طالب ملو العين تجهيز البنية التحتية وتخفيض الرسوم وفواتير الطاقة للقطاعات السياحية والصحية لتنعكس على تخفيض الأسعار وبالتالي منافسة دول الجوار واستثمار الإمكانيات المتاحة والموجودة في المملكة.
وأشار إلى أهمية فتح باب الاستثمار وجذبه لإقامة كافة مشاريعه في المملكة.
واتخذت وزارة الداخلية قررا يسمح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقات مسبقة، فيما استأنفت الملكية الأردنية رحلاتها إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.
وتأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات منفصلة عقدها أخيرا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها التركيز على ضرورة اتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.
وبين وزير الداخلية مازن الفراية، أن وزارة الداخلية وافقت على السماح لرعايا دولة ليبيا بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.
يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت محركا اقتصاديا يبني على ترسيخ الأردن كوجهة سياحة عالمية في مجالات السياحة الثقافية والطبيعية، السياحة العلاجية والاستشفائية، السياحة الدينية، سياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام.
وقال الخبير السياحي محمود الخصاونة إن تسهيل دخول الجنسيات المقيدة وسرعة إعطائهم التأشيرة إضافة إلى معاملتهم معاملة خاصة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح خطوة في الاتجاه الصحيح.
من جهته تطرق الخصاونة إلى قرار منظمة السياحة العالمية اعتماد الأردن كمقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية إشارة واضحة على سمعة الأردن سياحيا وطبيا وهي بمثابة تسويق وترويج لزيارة الأردن من مختلف دول العالم للعلاج والاستشفاء ويجب استثمارها واستغلالها بالشكل الصحيح الذي يزيد من نشاط القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وأضاف أهمية المحافظة على هذه السمعة وتحسينها وتطويرها من خلال العمل المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لزائر الأردن.
وبين الخصاونة أن قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية يزيد من دخول العملات الصعبة إلى المملكة.
وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان جمال الرفاعي إن غرفة تجارة عمان طالبت الحكومة بتنظيم و التنسيق مع القطاع الطبي حول السياحة العلاجية والاستشفائية بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وأكد الرفاعي أهمية السياحة العلاجية والاستشفائية في رفد الاقتصاد الوطني كونها محركا أساسيا للكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الغرفة خاطبت وزارة الداخلية لرفع القيود عن الجنسيات المقيدة وتقديم تسهيلات لدخول إلى المملكة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وكان التعاون مقبولا من وزارة الداخلية.
وطالب أن تكون مرجعية تنظم آلية السياحة العلاجية والاستشفائية لتزيد من حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم لسائح هذا النوع من السياحة.
وكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، صنفت الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط.
وتم الإعلان عن ذلك، خلال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته منظمة السياحة العالمية في منطقة البحر الميت منتصف العام الماضي الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المنظمة.

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