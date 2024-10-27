إصابات في طمرة بينها خطيرة إثر سقوط شظايا صواريخ

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، بينهم امرأة (57 عاما) وصفت إصابتها بأنها خطيرة، إثر سقوط قذائف وشظايا صاروخية في عدة أحياء بمدينة طمرة، بعد ظهر اليوم الأحد.
كما تسبب سقوط القذائف والشظايا الصاروخية في طمرة باحتراق عدة مركبات ومنزل وتضرر منازل عدة.
وأفادت بلدية طمرة بأنه "في تمام الساعة 12:31 من ظهر ه اليوم دوّت صافرات الإنذار في طمرة من خلال المعلومات الواردة من أجهزة الطوارئ المختلفة والمسح الميداني، هناك سقوط لصواريخ وشظايا في بعض الأماكن، تم الإبلاغ عن 4 إصابات، 1 صعبة، 1 متوسطة، وإصابتي هلع. الأمور تحت سيطرة أجهزة الطوارئ وبمتابعة رئيس البلدية في مكان الحدث".
وجاء في بيان آخر أصدرته بلدية طمرة، في وقت لاحق، "تتمة لسقوط الصواريخ والشظايا ظهر هذا اليوم: هناك 3 إصابات صعبة، إصابة واحدة متوسطة، 10 إصابات هلع. وأضرار لبعض البيوت والمركبات. رجاء أهلنا الكرام، لا تتناقلوا الإشاعات، سنقوم بحتلنتكم أول بأول من مكان الحدث. الأمور تحت السيطرة من قبل كل طواقم الطوارئ والجبهة الداخلية".
وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب الإنذارات التي صدرت بين الساعة 12:31 و12:33 في مناطق الجليل الأعلى ووسط الجليل، تم رصد حوالي 75 قذيفة تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية، حيث تم اعتراض بعض منها. كما تم تحديد مواقع سقوط قذائف في المنطقة".
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