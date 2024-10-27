إصابات في طمرة بينها خطيرة إثر سقوط شظايا صواريخ

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، بينهم امرأة (57 عاما) وصفت إصابتها بأنها خطيرة، إثر سقوط قذائف وشظايا صاروخية في عدة أحياء بمدينة طمرة، بعد ظهر اليوم الأحد.

كما تسبب سقوط القذائف والشظايا الصاروخية في طمرة باحتراق عدة مركبات ومنزل وتضرر منازل عدة.

وأفادت بلدية طمرة بأنه "في تمام الساعة 12:31 من ظهر ه اليوم دوّت صافرات الإنذار في طمرة من خلال المعلومات الواردة من أجهزة الطوارئ المختلفة والمسح الميداني، هناك سقوط لصواريخ وشظايا في بعض الأماكن، تم الإبلاغ عن 4 إصابات، 1 صعبة، 1 متوسطة، وإصابتي هلع. الأمور تحت سيطرة أجهزة الطوارئ وبمتابعة رئيس البلدية في مكان الحدث".

وجاء في بيان آخر أصدرته بلدية طمرة، في وقت لاحق، "تتمة لسقوط الصواريخ والشظايا ظهر هذا اليوم: هناك 3 إصابات صعبة، إصابة واحدة متوسطة، 10 إصابات هلع. وأضرار لبعض البيوت والمركبات. رجاء أهلنا الكرام، لا تتناقلوا الإشاعات، سنقوم بحتلنتكم أول بأول من مكان الحدث. الأمور تحت السيطرة من قبل كل طواقم الطوارئ والجبهة الداخلية".

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في أعقاب الإنذارات التي صدرت بين الساعة 12:31 و12:33 في مناطق الجليل الأعلى ووسط الجليل، تم رصد حوالي 75 قذيفة تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية، حيث تم اعتراض بعض منها. كما تم تحديد مواقع سقوط قذائف في المنطقة".



