فوتون بيك أب ديزل تونلاند G7: صُنعت لتمنحك القوة والموثوقية

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مسقط: تم تصميم فوتون بيك اب تونلاند G7 ديزل دفع رباعي لأولئك الذين يطمحون للقوة والمتانة والأداء في سيارتهم، حيث أنه في قلب هذه الشاحنة الرائعة يوجد محرك ديزل توربيني سعة 2.0 لتر يولد قوة 163 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر، مما يجعلها جاهزة للتعامل مع أي مهمة أو مغامرة؛ كما يقترن هذا المحرك الجبار بناقل حركة يدوي سلس بستة سرعات، بحيث يحصل السائقون على تحكم كامل وتجربة قيادة مرضية.
تتمتع تونلاند G7 بحضور قوي على الطريق، حيث يبلغ طولها 5340 ملم وعرضها 1940 ملم وارتفاعها 1870 ملم. وتوفر مساحة واسعة لشحن البضائع 1520 ملم × 1580 ملم × 440 ملم، وهي مساحة كبيرة للحمولات العالية الأوزان ، بينما تضمن قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 3110 ملم الثبات والراحة أثناء الركوب. وبوزن إجمالي يبلغ 2980 كجم ووزن فارغ يبلغ 1980 كجم، من الواضح أن هذه البيك أب مصممة لتحمل الوزن دون المساومة بالتحكم أو مستوى الأداء.
بالنسبة لعشاق المغامرات على الطرق الوعرة، يعزز نظام الدفع الرباعي لبيك أب تونلاند G7 قدرتها على التغلب على التضاريس الصعبة. يتميز نظام التعليق الأمامي بتصميم "ويشبون"العمود الإلتوائي المزدوج مع نوابض حلزونية وقضبان الأمان المضادة للتمايل ، بينما يستخدم الجزء الخلفي نظام تعليق بنوابض صفائحية إلتوائية ، مما يضمن قيادة سلسة حتى على الأسطح الوعرة.
تم تصنيع بيك أب تونلاند G7 باستخدام مكونات من أفضل الشركات المصنعة العالمية، وهي لا تتميز بالقوة فحسب، بل تتميز أيضًا بالموثوقية وكفاءة استهلاك الوقود. سواء كنت تحمل حمولة أو تتنقل على مسارات وعرة، فإن هذه البيك أب توفر تجربة قيادة متميزة.
علق ناطق باسم شركة رمال الخليج الكبرى (GGS) قائلاً: "تم تصميم فوتون بيك أب تونلاند G7 ديزل دفع رباعي للسائقين الذين يتوقعون الموثوقية والأداء. بفضل هندستها المتقدمة وميزات الراحة والمتانة، فهي تتميز عن غيرها من المركبات في فئتها."
تجتمع الأناقة والعملية في تونلاند G7. فهي تتميز بعجلات ألومنيوم مقاس 18 بوصة، ومصابيح ليد نهارية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايا بخاصية التسخين، في حين تم طلاء منطقة الشحن بطبقة عازلة لمزيد من المتانة. وفي الداخل، تضمن المقاعد المصنوعة من الجلد الصناعي، ومقعد السائق القابل للتعديل بستة اتجاهات، والمقاعد الأمامية ذات التدفئة ركوبًا مريحًا.
إن السلامة هي الأولوية القصوى مع ميزات مثل التحذير من الاصطدام الأمامي وتنبيه عند مغادرة المسار والوسائد الهوائية المزدوجة وأنظمة الثبات الإلكتروني. من الناحية التكنولوجية، تم تجهيز الشاحنة بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة وبلوتوث ومقبس "يو إس بي" ونظام تثبيت السرعة والدخول بدون مفتاح والتحكم عن بعد بزجاج النافذة ونظام صوتي ممتاز للراحة والترفيه.
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