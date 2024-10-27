نصائح حول الإسعافات الأولية لنوبة الصرع وأهمية التوعية من عيادة أمان للعافية

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- Awareness Marketing Management) ليليان القنطار تقدم نصائح حول الإسعافات الأولية لنوبة الصرع وأهمية التوعية
تُعتبر ليليان القنطار، المعالجة النفسي حركي، واحدة من أبرز الخبراء المتخصصين في هذا المجال، حيث تمتد خبرتها لتشمل العمل في المدارس ومراكز إعادة التأهيل في كل من لبنان ودبي، إضافة إلى إدارتها لعيادتها الخاصة لأكثر من ست سنوات. اليوم، من خلال عملها في "عيادة أمان للعافية" في دبي، تقدم ليليان إرشادات عملية عن الإسعافات الأولية لنوبات الصرع وكيفية مساعدة المصابين بها، خاصة أنها تعاملت مع فئات عمرية متعددة، من حديثي الولادة إلى كبار السن، ممن يعانون من إعاقات وأمراض متنوعة.
الإسعافات الأولية لنوبة الصرع: كيفية التصرف في الوقت المناسب
لتوفير المساعدة الفعالة خلال نوبة الصرع، تقدم ليليان النصائح التالية:
الحفاظ على الهدوء وتوقيت النوبة: من الضروري أن يبقى المساعد هادئًا ويقوم بتوقيت مدة النوبة، حيث أن معظم النوبات تستمر أقل من خمس دقائق.
إبعاد الأشياء الخطرة: تأكد من إبعاد أي شيء قد يصيب الشخص بأذى، ووضع شيء ناعم تحت رأسه إذا أمكن.
عدم تثبيت المريض أو محاولة إيقاف حركاته: يجب ترك النوبة تأخذ مجراها الطبيعي دون محاولة التدخل أو تثبيت الشخص.
تجنب وضع أي شيء في الفم: خلافًا للاعتقاد الشائع، لا يمكن للمريض ابتلاع لسانه أثناء النوبة، لذا لا حاجة لوضع أي شيء في فمه.
تحريك الشخص إلى جانبه: يساعد وضع الشخص على جانبه في الحفاظ على مجرى التنفس مفتوحًا.
البقاء مع المريض حتى انتهاء النوبة: من المهم البقاء إلى جانب الشخص وتقديم الدعم النفسي بهدوء بعد أن يستعيد وعيه.
الاتصال بخدمات الطوارئ إذا استمرت النوبة لأكثر من 5 دقائق: أو إذا تكررت النوبات دون استعادة الشخص لوعيه، أو في حال تعرضه لإصابة.
الفرق بين الصرع والنوبات العرضية
توضح ليليان القنطار الفرق بين "النوبة" و"الصرع" بشكل مبسط:
النوبة هي عرض يحدث بسبب نشاط كهربائي غير طبيعي في الدماغ وقد يحدث لمرة واحدة بسبب عوامل مثل الحمى أو انخفاض السكر في الدم.
الصرع هو حالة عصبية مزمنة، يتم تشخيصها عندما يعاني الشخص من نوبات متكررة دون سبب واضح.
أي شخص يمكن أن يمر بنوبة واحدة، ولكن لا يُعتبر مصابًا بالصرع إلا إذا تعرض لنوبتين أو أكثر دون أسباب واضحة. النوبات العرضية يمكن أن تنتج عن اضطرابات مؤقتة، بينما الصرع يعتبر حالة مزمنة قد تتطلب علاجًا طويل الأمد.
نصائح العلاج وإدارة الصرع
من وجهة نظر ليليان، التعامل مع الصرع يتطلب التزامًا بالعلاج والدعم المتواصل:
اتباع تعليمات الطبيب: من الضروري الالتزام بتناول الأدوية المضادة للصرع بانتظام.
التحكم في المحفزات: تجنب الضغوط النفسية، السهر، والتعرض للأضواء المتقطعة قد يساهم في تقليل النوبات.
اتباع نظام غذائي صحي: اتباع النظام الكيتوني قد يكون مفيدًا لبعض الحالات.
المتابعة الدورية مع الطبيب: من الضروري إجراء زيارات منتظمة للطبيب لتقييم الحالة والتأكد من فعالية العلاج.
العلاج الجراحي: في الحالات التي يكون فيها الصرع مقاومًا للأدوية، يمكن التفكير في الجراحة أو التحفيز العصبي.
الدعم النفسي: يساهم الدعم النفسي في تحسين جودة الحياة للمريض ومساعدته على التعايش مع الحالة بشكل أفضل.
الخلاصة
تعتبر ليليان القنطار أن التوعية بالإسعافات الأولية لنوبات الصرع وتقديم الدعم النفسي والمعرفي للمصابين يمثلان حجر الزاوية في تحسين جودة حياتهم، حيث أن الفهم الصحيح لكيفية التعامل مع النوبات قد يكون له أثر كبير في تقليل المخاطر والمساعدة في تعزيز الثقة للمصابين وأسرهم.
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