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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 ضباط وجندي في معارك جنوبي لبنان

10/27/2024 7:09:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود من بينهم ثلاثة ضباط (رائد ونقيب وحاخام عسكري برتبة نقيب) في معارك مع حزب الله اللبناني، جنوبي لبنان.

كما أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة ثلاثة جنود احتياط بجروح خطيرة، بالإضافة إلى جندي من كتيبة 8207 وضابط من وحدة الهندسة القتالية في كتيبة "ألون" (228).

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