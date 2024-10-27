الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 ضباط وجندي في معارك جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 ضباط وجندي في معارك جنوبي لبنان
التاريخ
10/27/2024 7:09:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود من بينهم ثلاثة ضباط (رائد ونقيب وحاخام عسكري برتبة نقيب) في معارك مع حزب الله اللبناني، جنوبي لبنان.
كما أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة ثلاثة جنود احتياط بجروح خطيرة، بالإضافة إلى جندي من كتيبة 8207 وضابط من وحدة الهندسة القتالية في كتيبة "ألون" (228).
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