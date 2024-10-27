120 غارة إسرائيلية على لبنان خلال الـــ 24 ساعة وحزب الله يقصف مصنعا عسكريا جنوب تل أبيب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 120 غارة على مواقع مختلفة في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين شن حزب الله غارات على شمال إسرائيل، استهدفت إحداها مصنعا عسكريا.

وأغارات الطائرات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

وقال شهود عيان إن الغارات الإسرائيلية استهدفت اليوم الأحد محيط بلدة دبين جنوبي لبنان وبلدة بيت صليبي في البقاع شرقا.

وذكر مراسلنا أن أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة حرائق اندلعت بسبب 8 غارات إسرائيلية في الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، استهدفت غارات إسرائيلية محيط مدينة بعلبك وبلدة الشربين ومرتفعات بلدتي شمسطار وحربتا بالبقاع، كما قصف بالقنابل الحارقة محيط بلدتي شبعا وكفرشوبا في الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2653 مواطنا وإصابة 12 ألفا و360 منذ بدء العدوان على البلاد في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانب آخر، أعلن حزب الله أنه استهدف "تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصاروخ موجه"، مؤكدا أنه حقق إصابات مؤكدة.

وبث حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط مستوطنة يعرا بالجليل الغربي وكفر غلعادي في إصبع الجليل، شمالي إسرائيل.

وقبل ذلك، قال حزب الله إنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية، جنوب تل أبيب، ‏مؤكدا إصابة الأهداف بدقّة‏. وقال الحزب إنه استهدف برشقات صاروخية قاعدة ميشار، مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد، كما قصف بالصواريخ الكريوت شمال مدينة حيفا. وأعلن الحزب أن مقاتليه قصفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين في منطقة المشيرفة برأس الناقورة، كما استهدفوا تجمعا للجنود في محيط بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.

ومساء أمس، وجه حزب الله تحذيرا لسكان 25 مستوطنة إسرائيلية وطالبهم بالإخلاء فورا. وقال الحزب في بيان إن هذه المستوطنات تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو التي تهاجم لبنان.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في نهاريا ومحيطها في الجليل الغربي وفي كريات شمونة ومرغليوت ومسغاف عام في إصبع الجليل، وفي منطقة كيدمات تسفي جنوبي هضبة الجولان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخصين جراء انفجار طائرة مسيرة قرب كرمئيل، في حين أكد الإسعاف إصابة شخصين بجروح إثر انفجار مسيّرة في منطقة صناعية قرب عكا بشمال إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسيرة استهدفت مصنع "باز" للصناعات الدفاعية والمدنية، في وقت أعن فيه الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في ظروف سقوط المسيرة.

وأكدت مصادر إسرائيلية أمس مقتل 5 جنود في معارك جنوب لبنان، مما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 15 في يومين.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 61 عسكريا خلال 24 ساعة.

ووسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي غاراتها بعد قصف متبادل عبر الحدود بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه يتصدى له حزب الله ويمنع تمركز القوات الإسرائيلية.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر.