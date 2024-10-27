نساء القطاع الزراعي بعد كورونا: غياب عقود العمل يفاقم خسائرهن الوظيفية

MENAFN - Amman Net) تعددت أسماؤهنَّ واجتمعنَ، بالمأساةِ ،وتردي الظروف الاقتصادية، وغياب الحقوق، معاناةٌ أخرى تضاف لسيدات الاغوار العاملات في قطاع الزراعة اللواتيآثرن الحياه على لقمة العيش بعد الجائحة وبغياب عقود العمل."

مع تفشي جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ عام 2020، تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية، وكان للقطاع الزراعي في الأردن نصيب كبير من هذه الآثار. إلا أن الأضرار لم تقتصر على أصحاب الأعمال فحسب، بل امتدت لتشمل العاملات في هذا القطاع، خاصة اللواتي فقدن وظائفهن نتيجة غياب العقود القانونية التي تحمي حقوقهن في مثل هذه الظروف الاستثنائية والذي برز كتحدٍ جديد أمام السيدات في الاغوار الجنوبية في الكرك.





التأثير على العاملات في القطاع الزراعي



يعتبر القطاع الزراعي في الأردن من القطاعات التشغيلية الأكبر للعمالة غير التنظيمية، وبلغت نسبة النساء العاملات فيه بشكل غير رسمي 16% للنساء ،مقارنة ب 5% للرجال ،وبحسب التعداد الزراعي لعام 2017 المنفذ من قبل دائرة الاحصاءات العامة ،بلغت نسبة حيازة النساء 6% , من عدد الحائزين المستغلين الذين يحوزون حياة زراعية واحدة أو أكثر .

وتعد النساء العاملات في الزراعة أحد الأعمدة الأساسية لهذا القطاع في الأردن، حيث يعتمد العديد منهن على العمل الموسمي لتأمين معيشتهن ومعيشة أسرهن وخصوصاً في فصلي الصيف والربيع . ومع ذلك، فإن غياب العقود القانونية يعرضهن لفقدان مصدر دخلهن بسهولة تامة دون أي ضمانات أو تعويضات. العديد من العاملات لم يكنّ مسجلات في أنظمة الضمان الاجتماعي أو التأمينات، ما جعلهن عرضة للفقر والبطالة.





شهادات من العاملات

تحدثت العديد من السيدات العاملات في قطاع الزراعة في الاغوار الجنوبية عن معاناتهن بغياب عقود العمل التي اضاعت حقوقهن في فترة الجائحة ولكنهن طلبن

الالتزام بالإفصاح عن هذه المعاناة مع التحفظ على

الاسم الصريح خوفا من أصحاب المزارع وطردهن من العمل لاحقا .

تحدثت سعاد (اسم مستعار )،وهي امرأة تعمل في إحدى المزارع في الاغوار الجنوبية ،بقولها : انا من السيدات العاملات في الزراعة ولست مشتركة في الضمان هذا الأمر تسبب لي بالكثير من المشاكل بعد الجائحة مثل عدم استطاعتي على

توفير

بعض المصاريف وعدم قدرتي على الاستفادة من رواتب التعطل .

وتقول سيدة اخرى فضلت ايضا عدم ذكر اسمها خوفا من صاحب العمل ،للأسف لا يوجد عقود عمل بيننا وبين صاحب العمل وغير مشتركين في الضمان الاجتماعي وهذا تسبب لي بتراكم فواتير الكهرباء والماء في فترة الجائحة .

أما هدى، (اسم مستعار )انا اعمل ايضا بالقطاع الزراعي ولم يكن هنالك عقد عمل

بيني وبين

صاحب العمل ،ولم يشركنا في الضمان الاجتماعي ايضاً ،وترتب على ذلك عدم قدرتي على توفير مصروف

لدراستي الجامعية.







التحديات القانونية

غياب العقود القانونية وعدم الالتزام بتسجيل العاملات لدى الجهات المعنية يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه النساء العاملات في القطاع الزراعي. فالعاملات غالباً ما يعملن بشكل غير نظامي، وهو ما يجعل من الصعب عليهن المطالبة بحقوقهن في حال حدوث أزمات أو توقف العمل، ولضرورة العمل بالنسبة لهن نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي هذا السياق، تقول الصحفية المتخصصة في العمل والعمَّال رزان المومني فيما يخص الحقوق القانونية التي يفقدنها النساء العاملات في القطاع الزراعي عند غياب عقود العمل الرسمية ، غالباً المرأة العاملة في الزراعة تعمل بعقد شفوي وهناك غياب واضح للعقد المكتوب ، وعند غياب العقد تفقد المرأة العاملة في الزراعة

تحديد الأجر المحدد والعادل وعدد ساعات العمل ما يجعلها عرضة للاستغلال وتقاضى أجور أقل من الرجال.

ولا تحصل على أي نوع من الإجازات بما فيها إجازة الأمومة ما يعرض صحتها للخطر ويؤثر على قدرتها على العمل بانتظام، وتحرم المرأة العاملة في الزراعة من الحمايات الاجتماعية مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وفيما ما بعد من التقاعد، مما يجعلها غير قادرة على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أو تأمين مستقبلها المالي.

بالإضافة إلى أن غياب العقد يجعل من الصعب محاسبة أصحاب العمل في حالة حدوث إصابات عمل أو حتى العلاج ويصعب الانضمام إلى النقابات العمالية والمشاركة في المفاوضات الجماعية للدفاع عن حقوقها.

وأضافت حول كيف يؤثر غياب العقود على إمكانية النساء العاملات في المطالبة بالتعويضات أو الحقوق المالية نتيجة فقدان الوظيفة بعد جائحة كورونا ، تقول إنَّ غياب العقد يعني غياب تفاصيل واضحة حول الأجر، وساعات العمل، والإجازات، وغيرها من الشروط التي تحدد الحقوق العمّالية ويصعب على العاملة في الزراعة إثبات أنها كانت تعمل بالفعل في مزرعة معينة، وبالتالي يصعب عليها إثبات حقها في الأجر والتعويض حال حدوث إصابة أثناء العمل

فيما تعتبر العقود المكتوبة بمثابة دليل قانوني يحمي الحقوق العمّالية في غيابها، تكون المرأة أكثر عرضة للاستغلال، وقد تواجه المرأة العاملة في الزراعة صعوبة في رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقها.

وأيضاً فيما يخص

الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لضمان حصول النساء في القطاع الزراعي على عقود عمل رسمية تحمي حقوقهن ،تشير إلى إمكانية تقديم شكوى لوزارة العمل أو إحدى مكاتبها الموزعة في المحافظات أو ربما اللجوء إلى نقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والتي تتبع لعمال الزراعة أو نقابة عمّال الزراعة تحت التأسيس.





الحلول الممكنة

تتطلب حماية حقوق العاملات في القطاع الزراعي تطوير تشريعات واضحة تلزم أصحاب المزارع بتقديم عقود عمل للعاملين والعاملات، وتسجيلهم في أنظمة الضمان الاجتماعي. كما يجب تعزيز الوعي بين العاملات بحقوقهن القانونية، وتشجيعهن على المطالبة بتوفير عقود تضمن حقوقهن في ظروف الطوارئ أو الأزمات وأن تكون هنالك رقابة حكومية على التنفيذ

وخصوصاً على قانون عمال الزراعة والذي تم اقراره في العام 2021 والذي بموجبه اصحب معترفاً بعمال الزراعة وحقوقهم .

أبرزت جائحة كورونا العديد من الثغرات في سوق العمل الاردني ، لا سيما فيما يتعلق بالعاملات في القطاع الزراعي. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى تعزيز التشريعات وتطبيق القوانين ضرورة لضمان عدم تكرار هذه المعاناة في المستقبل. إن حماية العاملات ودعمهن في الأوقات الصعبة لا يصب فقط في مصلحة الأفراد، بل في استقرار القطاع الزراعي ككل وحماية حقوق العاملات فيه.

يأتي هذا التقرير في إطار الشراكة بين

شبكة الإعلام المجتمعي-

راديو البلد و جمعية معهد تضامن النساء الأردني لمشروع متحدون في مواجهة العنف ضد المرأة والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئمانيUNTF.