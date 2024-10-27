شركة أوروبية تسحب استثماراتها في شركة بلانتير تكنولوجيز لتعاونها مع إسرائيل

(MENAFN
) قامت إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في شمال أوروبا، "ستوربراند"، ببيع حصتها في شركة "بالانتير تكنولوجيز" بسبب مخاوف من أن عمل الشركة الأمريكية في إسرائيل قد يعرضها لخطر انتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وتدير "ستوربراند"، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، أصولاً تبلغ قيمتها نحو تريليون كرونة (91.53 مليار دولار)، وأعربت عن قلقها من إمكانية استخدام تكنولوجيا "بالانتير" بطرق تتعارض مع المعايير القانونية العالمية في الأراضي المحتلة.
كذلك أوضحت "ستوربراند" في بيان صدر هذا الأسبوع أنها قررت استبعاد "بالانتير" من محفظتها الاستثمارية تحديداً بسبب توريدها منتجات وخدمات لإسرائيل لاستخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت الشركة النرويجية إلى أن الاعتبارات الأخلاقية وإمكانية إساءة استخدام تكنولوجيا "بالانتير" كانا من الأسباب الرئيسية وراء قرارها، مؤكدة التزامها بتوافق استثماراتها مع مبادئ حقوق الإنسان.
كذلك قال متحدث باسم "ستوربراند" لوكالة "رويترز" إن الشركة كانت تمتلك حصة في "بالانتير" تقدر بنحو 262 مليون كرونة (24 مليون دولار) قبل أن تقرر الانسحاب. ورغم محاولات عديدة للتواصل مع "بالانتير"، إلا أن "ستوربراند" أفادت بأنها لم تتلقَ أي رد من الشركة التي لم تستجب لأي من طلبات المعلومات منذ أول استفسار قدمته "ستوربراند" في أبريل من هذا العام.
بينما تُعرف "بالانتير"، التي أسسها رجل الأعمال الملياردير بيتر ثيل، بتقديمها نماذج الذكاء الاصطناعي للعملاء العسكريين. وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت الشركة المتخصصة في تحليل البيانات في شراكة استراتيجية لتزويد إسرائيل بتكنولوجيا لدعم العمليات الجارية في قطاع غزة. ولم يعلق أي ممثل من "بالانتير" بعد على قرار "ستوربراند" بسحب استثماراتها أو على استفسارات الإعلام الأخيرة حول الموضوع.
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