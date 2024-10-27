أمريكا توافق على بيع أسلحة بقيمة 2 مليار دولار لتايوان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة وافقت على حزمة بيع أسلحة محتملة إلى تايوان بقيمة ملياري دولار تتضمن تسليم الجزيرة للمرة الأولى منظومة دفاع جوي متقدمة تم اختبارها في حرب أوكرانيا.

والولايات المتحدة ملزمة قانونا بإمداد تايوان بالعتاد اللازم للدفاع عن نفسها رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وهو ما يثير غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

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وتكثف الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، ومنها إجراء تدريبات حربية جديدة حول الجزيرة الأسبوع الماضي، وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها مثل هذه المناورات منذ تولى لاي تشينغ-ته تي منصبه رئيسا لتايوان في مايو أيار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون إن الصفقة الجديدة تتألف من منظومات صواريخ بقيمة 1.16 مليار دولار وأنظمة رادار تقدر قيمتها بنحو 828 مليون دولار. وقال البنتاجون إن شركة آر.تي.إكس ستكون المتعهد الرئيسي لمنظومة الصواريخ.

وأضاف البنتاجون في بيان“هذا البيع المقترح يخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود المتلقي (تايوان) المستمرة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة”.

وقال أيضا“من شأن عملية البيع المقترحة أن تساعد في تحسين أمن الدولة المتلقية، وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة”.

وأضاف أن البيع يتعلق بثلاث منظومات صواريخ دفاع جوي متوسطة المدى من نظام صواريخ سطح-جو الأمريكي المتقدم (ناسامز) والذي يتضمن صواريخ سطح-جو متقدمة ذات مدى ممتد من طراز (أمرام).

تم اختبار منظومة (ناسامز) في الحرب بأوكرانيا وتمثل زيادة كبيرة في قدرات الدفاع الجوي التي تصدرها الولايات المتحدة إلى تايوان في ظل تزايد الطلب على المنظومة.

وقال مصدر حكومي أمريكي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن منظومة (ناسامز) تعد سلاحا جديدا بالنسبة لتايوان وإن أستراليا وإندونيسيا هما الدولتان الوحيدتان الأخريان في المنطقة اللتان تستخدمانها حاليا.

ورحبت وزارة الدفاع التايوانية بهذا الإعلان، مشيرة إلى الاستخدام“المُجرب” لمنظومة (ناسماز) في أوكرانيا. وقالت إن من شأنها دعم قدرات الدفاع الجوي التايوانية في مواجهة المناورات العسكرية الصينية المتكررة.





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