Sunday, 27 October 2024 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إخماد حريق في مبنى غير مأهول بالرياض

10/26/2024 11:30:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكّنت فرق الدفاع المدني بالرياض من السيطرة على حريق اندلع في مبنى غير مأهول بحي الملز؛ حيث باشرت الفرق الموقعَ فور تلقي البلاغ، وتعاملت مع الحادث بفعالية لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه، مع دعوة الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا.
من جانب آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل معظم محافظاتها حتى الثلاثاء المقبل.

MENAFN26102024000089011017ID1108821236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث