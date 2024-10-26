إخماد حريق في مبنى غير مأهول بالرياض

(MENAFN
- Al Watan)
تمكّنت فرق الدفاع المدني بالرياض من السيطرة على حريق اندلع في مبنى غير مأهول بحي الملز؛ حيث باشرت الفرق الموقعَ فور تلقي البلاغ، وتعاملت مع الحادث بفعالية لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه، مع دعوة الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا.
من جانب آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض تشمل معظم محافظاتها حتى الثلاثاء المقبل.
MENAFN26102024000089011017ID1108821236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.