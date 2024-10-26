الأهلي يتعادل سلبيا مع هلال القدس الفلسطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعادل فريق الأهلي الأول لكرة القدم في مباراته الافتتاحية مع هلال القدس الفلسطيني بالنتيجة السلبية من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري التحدي الآسيوي 2024-2025.
وبهذا التعادل حصد فريقا الأهلي وهلال القدس نقطة وحيدة لكليهما، وفي اللقاء الآخر حقق السيب العماني فوزا كبيرا على الفتوة السوري بنتيجة خمسة أهداف من دون رد.
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