الأهلي يتعادل سلبيا مع هلال القدس الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00





تعادل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬مع‭ ‬هلال‭ ‬القدس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بالنتيجة‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬السيب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬التحدي‭ ‬الآسيوي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وبهذا‭ ‬التعادل‭ ‬حصد‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬وهلال‭ ‬القدس‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬لكليهما،‭ ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬حقق‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الفتوة‭ ‬السوري‭ ‬بنتيجة‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬