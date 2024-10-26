الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقيتي قرض مع حكومة بنين ومنحة للحكومة اليمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 26 - 10 (كونا) - وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقيتي قرض مع حكومة بنين ومنحة للحكومة اليمنية وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم اعمالها في واشنطن اليوم السبت.
وذكر الصندوق الكويتي في بيان صحفي انه تم التوقيع على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية بنين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرض مقداره 5ر4 مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع توفير المياه لمدينتي باسيلا وألادا في جمهورية بنين.
وقد وقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة جمهورية بنين الوزير الاول المسؤول عن الاقتصاد والمالية روموالد واداجني بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي المدير العام بالوكالة وليد البحر.
واوضح البيان ان الاتفاقية تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وقطاعي المياه والصحة من خلال توسعة وإعادة تأهيل منظومات المياه القائمة لتوفير المياه بكميات كافية ومستدامة وذات جودة عالية لمقابلة الطلب المتزايد على المياه حتى العام 2034 الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لسكان مناطق المشروع.
كما وقع الصندوق الكويتي للتنمية على اتفاقية منحة مع الحكومة اليمنية يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 300 ألف دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات لغرض إعادة تأهيل مستشفى ابن سينا العام في محافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية.
وقد وقع اتفاقية المنحة نيابة عن الحكومة اليمنية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي وليد البحر المدير العام بالوكالة.
وذكر الصندوق في بيان منفصل ان اتفاقية المنحة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وقطاع الصحة من خلال إعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بإعادة تأهيل مستشفى الكويت الذي سبق لدولة الكويت أن أنشأته من خلال منحة سابقة.(النهاية)
ا م م
MENAFN26102024000071011013ID1108820786
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