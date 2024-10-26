(محدث) أربعة شهداء بينهم سيدة ومصابون في قصف الاحتلال جنوب خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN-استشهد أربعة مواطنين، بينهم
سيدة، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم السبت، في قصف
الاحتلال جنوب خان يونس.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين،
في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة مقاط في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن سيدة استشهدت، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,874 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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