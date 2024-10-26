(محدث) أربعة شهداء بينهم سيدة ومصابون في قصف الاحتلال جنوب خان يونس

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN-استشهد أربعة مواطنين، بينهمسيدة، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم السبت، في الاحتلال جنوب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين،

في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة مقاط في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيدة استشهدت، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,874 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.