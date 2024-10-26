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جامع الزيتونة.. رمز تونسي للعلم والدين ومقاومة الاستعمار

10/26/2024 4:35:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شكري بومنصور (تحقيق مصور)
تونس - 26 - 10 (كونا) -- لم يكن المعمار وجماليته الاستثناء الوحيد الذي تمتع به (جامع الزيتونة) باعتباره من أوائل الجوامع في العالم وانما اشتهر أيضا بكونه رمزا للعلم والدين ومقاومة الاستعمار في مختلف الحقب التاريخية.
ويعتقد أغلب المؤرخين أن (الجامع الأعظم) كما يصفه التونسيون شيد عام 732 ميلادية على مساحة خمسة آلاف متر مربع من بينها 1344 مترا مربعا مساحة مغطاة في قلب المدينة العتيقة.
وهو ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع عقبة بن نافع وأسست في رحابه أول مدرسة فقهية. واضافة الى دوره الديني والعلمي كان للجامع منذ إنشائه دور وطني حيث استخدمت صومعته المطلة على البحر مدة طويلة موقعا للدفاع عن مدينة تونس.
كما كان معقلا للمناضلين ضد الغزاة والمستعمرين على مر التاريخ على غرار البيزنطيين والنورمانديين والإسبان والفرنسيين وشهد ملاحم عديدة ضد الغزاة من البحر حتى بات في الوجدان عنوانا للدفاع عن الهوية التونسية. (النهاية)

ش ب م / ط م ا



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