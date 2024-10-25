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قانون نيابي بالحبس ستة أشهر وغرامة 6 آلاف دينار لمواجهة الرعونة في القيادة

10/25/2024 7:18:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لتشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬المركبة‭ ‬بتجاوزات‭ ‬خاطئة‭ ‬أو‭ ‬بصورة‭ ‬متهورة‭ ‬أو‭ ‬التجاوز‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الطوارئ‭ ‬بهدف‭ ‬معاقبة‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬متى‭ ‬قام‭ ‬بقيادة‭ ‬مركبته‭ ‬برعونة‭ ‬وبمخالفة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬التسبب‭ ‬بحادث‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭.‬

وينص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬يعاقب‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬بقيادة‭ ‬المركبة‭ ‬بمخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬ومخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭. ‬وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬هدفه‭ ‬الردع‭ ‬بنوعيه‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬قواعد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬متى‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة‭ ‬وفيات،‭ ‬ويكون‭ ‬رادعا‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬يقود‭ ‬مركبة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتحرز‭ ‬ويتحوط‭ ‬ويدقق‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬البشر‭.‬

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