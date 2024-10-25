الكشف عن الميداليات الرسمية لـ((الألعاب المدرسية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب الرياضية المدرسية «البحرين 2024» عن الميداليات المخصصة لهذه الدورة الدولية، والتي تتميز بتصميم فريد يعكس الطابع الخاص لهذه الفعالية.
فعلى الوجه الأمامي للميدالية، يظهر بوضوح شعار وسنة الدورة، إلى جانب مكان إقامتها، وهو مملكة البحرين، مما يعكس روح الاستضافة والضيافة البحرينية.
أما على الوجه الخلفي، فتزين الميدالية شعار الاتحاد الدولي لرياضة الألعاب المدرسية الدولية، مع كلمة « GYMNASIADE » التي تعكس أجواء المنافسة الحماسية بين الطلاب من مختلف الدول.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن فخرها بتقديم ميداليات تعكس التقدير للمواهب الرياضية المدرسية من جميع أنحاء العالم، وتؤكد التزام البحرين بتعزيز التعاون الرياضي والشغف بالألعاب الرياضية المدرسية، كما أكدت اللجنة أن هذه الميداليات ستكون لمسة تذكارية ثمينة لجميع المشاركين، حيث تسهم في تعزيز الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.
تجسد هذه الميداليات روح الدورة وتهدف إلى تحفيز الشباب على الانخراط في الأنشطة الرياضية، مما يعزز من قيمة العمل الجماعي والتنافس الصحي في المجتمع المدرسي.
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