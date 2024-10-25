Saturday, 26 October 2024 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكشف عن الميداليات الرسمية لـ((الألعاب المدرسية))

10/25/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الميداليات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بتصميم‭ ‬فريد‭ ‬يعكس‭ ‬الطابع‭ ‬الخاص‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭.‬

فعلى‭ ‬الوجه‭ ‬الأمامي‭ ‬للميدالية،‭ ‬يظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬شعار‭ ‬وسنة‭ ‬الدورة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مكان‭ ‬إقامتها،‭ ‬وهو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الاستضافة‭ ‬والضيافة‭ ‬البحرينية‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الخلفي،‭ ‬فتزين‭ ‬الميدالية‭ ‬شعار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬ GYMNASIADE ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬الحماسية‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

وأعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بتقديم‭ ‬ميداليات‭ ‬تعكس‭ ‬التقدير‭ ‬للمواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الرياضي‭ ‬والشغف‭ ‬بالألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الميداليات‭ ‬ستكون‭ ‬لمسة‭ ‬تذكارية‭ ‬ثمينة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والمنافسة‭ ‬الشريفة‭.‬

تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الميداليات‭ ‬روح‭ ‬الدورة‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتنافس‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدرسي‭.‬

MENAFN25102024000055011008ID1108819667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث