الكشف عن الميداليات الرسمية لـ((الألعاب المدرسية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الميداليات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بتصميم‭ ‬فريد‭ ‬يعكس‭ ‬الطابع‭ ‬الخاص‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭.‬

فعلى‭ ‬الوجه‭ ‬الأمامي‭ ‬للميدالية،‭ ‬يظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬شعار‭ ‬وسنة‭ ‬الدورة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مكان‭ ‬إقامتها،‭ ‬وهو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الاستضافة‭ ‬والضيافة‭ ‬البحرينية‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الخلفي،‭ ‬فتزين‭ ‬الميدالية‭ ‬شعار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرياضة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬ GYMNASIADE ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬الحماسية‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

وأعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بتقديم‭ ‬ميداليات‭ ‬تعكس‭ ‬التقدير‭ ‬للمواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الرياضي‭ ‬والشغف‭ ‬بالألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الميداليات‭ ‬ستكون‭ ‬لمسة‭ ‬تذكارية‭ ‬ثمينة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والمنافسة‭ ‬الشريفة‭.‬

تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الميداليات‭ ‬روح‭ ‬الدورة‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتنافس‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المدرسي‭.‬