دوري اليد التمهيدي: القادسية والسالمية يهزمان خيطان والفحيحيل ضمن مباريات الاسبوع الرابع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 10 (كونا) –- تمكن فريق القادسية من الفوز على خيطان اليوم الجمعة بنتيجة 34-30 فيما هزم السالمية منافسه الفحيحيل بنتيجة 38-29 ضمن مباريات
الأسبوع الرابع للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024/2025.
وفي المباراة الأولى نجح القادسية في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-12 في مباراة
سريعة ومثيرة وواصل تفوقه في الشوط الثاني ليحقق الفوز بنتيجة 34-30 فيما تعرض خيطان لخسارة ثانية مقابل انتصارين في الدوري.
أما في المباراة الثانية فقد حقق السالمية انتصاره الرابع على التوالي بعد تفوقه على الفحيحيل بنتيجة 38-29 إذ انتهى الشوط الأول بتقدم السالمية 16-12 واستمر في فرض أفضليته ليحصد فوزا جديدا فيما تعرض الفحيحيل لخسارة ثالثة مقابل فوز وحيد.
وكانت مباريات أمس الخميس قد شهدت ثلاثة لقاءات إذ فاز القرين على العربي بنتيجة 28-26 وتغلب الصليبيخات على النصر 34-33 فيما انتصر الكويت على التضامن بنتيجة 38-25.
وتستكمل الجولة الرابعة غدا السبت بلقاءات تجمع الساحل مع كاظمة واليرموك مع برقان.(النهاية)
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