الأسهم اليابانية تحقق خسائر أسبوعية بأكثر من 2.5% قبل الانتخابات العامة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات الجمعة، لتحقق خسائر أسبوعية قبل الانتخابات العامة التي ستُقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تقييم المستثمرين لبيانات التضخم في طوكيو وتأثيرها على قرار البنك المركزي
نهاية أكتوبر.
عند إغلاق التعاملات، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.6% أو (- 299 نقطة) إلى 37913 نقطة، وتراجع“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% أو (- 17 نقطة) إلى 2618 نقطة، لينخفض المؤشران بنسبة 2.74% و2.63% خلال الأسبوع على الترتيب.
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وكشفت بيانات رسمية صدرت الجمعة تباطؤ التضخم في طوكيو، ليرتفع المؤشر الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة بنسبة 1.8% في أكتوبر، وهو أقل من المستوى المستهدف البالغ 2% للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.
وتعتبر تلك البيانات الرئيسية الأخيرة التي تصدر قبل الانتخابات المحلية الأحد، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين قد ينهون هيمنة الحزب الديمقراطي الليبرالي على البرلمان.
وقال” ناكا ماتسوزاوا” كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى“نومورا” للأوراق المالية: جاء بيع الأسهم في اليابان خلال الأسبوع بسبب الانتخابات، حيث يدرس المستثمرون سيناريوهات مختلفة حول كيف يمكن لخسارة متوقعة للحزب الحاكم أن تؤثر على توقعات السياسة المالية والنقدية، حسبما نقلت“رويترز”.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 151.92 ين.
المصدر:
MENAFN25102024000202011048ID1108817725
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