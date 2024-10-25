الأسهم اليابانية تحقق خسائر أسبوعية بأكثر من 2.5% قبل الانتخابات العامة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات الجمعة، لتحقق خسائر أسبوعية قبل الانتخابات العامة التي ستُقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تقييم المستثمرين لبيانات التضخم في طوكيو وتأثيرها على قرار نهاية أكتوبر.

عند إغلاق التعاملات، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.6% أو (- 299 نقطة) إلى 37913 نقطة، وتراجع“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% أو (- 17 نقطة) إلى 2618 نقطة، لينخفض المؤشران بنسبة 2.74% و2.63% خلال الأسبوع على الترتيب.

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وكشفت بيانات رسمية صدرت الجمعة تباطؤ التضخم في طوكيو، ليرتفع المؤشر الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة بنسبة 1.8% في أكتوبر، وهو أقل من المستوى المستهدف البالغ 2% للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وتعتبر تلك البيانات الرئيسية الأخيرة التي تصدر قبل الانتخابات المحلية الأحد، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين قد ينهون هيمنة الحزب الديمقراطي الليبرالي على البرلمان.

وقال” ناكا ماتسوزاوا” كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى“نومورا” للأوراق المالية: جاء بيع الأسهم في اليابان خلال الأسبوع بسبب الانتخابات، حيث يدرس المستثمرون سيناريوهات مختلفة حول كيف يمكن لخسارة متوقعة للحزب الحاكم أن تؤثر على توقعات السياسة المالية والنقدية، حسبما نقلت“رويترز”.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 151.92 ين.





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