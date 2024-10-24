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كريستيفا وثورة في شعريّة اللّغة

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) قلّما تمتلك كتبٌ منفردة سطوةً معرفيّة على قرّائها وتمدّهم بالجرأة النظريّة على التبصُّر بأُطرهم الأيديولوجيّة مثلما كان حال سِفر ((الثورة في شعريّة اللّغة)) للفيلسوفة والنفسانيّة والناقدة ذائعة الصيت جوليا كريستيفا، الذي يحتفي العالَم الأكاديميّ هذه السنة بمرور نصف قرن على صدوره. وللمرء أن يستذكر سيرة كريستيفا التي تستحقّ الالتفات إليها، فهي بلغاريّة المولد والنشأة، جاهَرت بنسبِ الفضل في هجرتها إلى باريس إلى الرئيس ديغول، إذ ذكرتْ في حوارٍ معها أنّه كان صاحب فكرة عبقريّة تمثَّلت في العمل على أن تتلوَّن الأرض الممتدَّة من شواطئ الأطلسيّ إلى نهر الأورال بألوان الحضارة والفكر الأوروبيّين.
وتجسيداً لنظرته الثاقبة دأبت الحكومةُ الفرنسيّة على تخصيص منحٍ دراسيّة للشباب في بلغاريا وغيرها، ولكنّ السلطات الستالينيّة في ذلك البلد البائس كانت تُجهض تلك المُبادرة عبر تخصيص المِنَح لعجائز وشيوخ لا يتحدّثون الفرنسيّة. ولكنّ الحظّ عشيّة أعياد الميلاد في العام 1965 كان حليفاً لكريستيفا، فقد غادر مديرُ معهد الأدب الشيوعي المتزمّت، حيث كانت كريستيفا تُعِدّ أطروحتها إلى موسكو، فارتأى المُشرف على بحثها إرسالها إلى السفارة الفرنسيّة لإجراء اختبار اللّغة، فكان أن اجتازته وحزمت حقائبها إلى باريس وفي جيبها خمسة دولارات فقط.
علم الجمال
عاصرَت جوليا كريستيفا تيّاراتٍ فلسفيّة وأدبيّة متلاطمة في عاصمة النور، غير أنّ البناء النظري الذي تشكَّل وفقاً له خطابها يضرب بقوّة في تيّار التحليل النفسي، بدءاً من فرويد وصولاً إلى جاك لاكان. وعليه، فإنّ المنجزات اللّغويّة والإبداعيّة والسياسيّة لكريستيفا بصفة عامّة تتوكّأ على فكرة النموّ البشري المبكّر كما رسَمها تيّارُ التحليل النفسي. وفي هذا السياق توجِّه ناقدتُنا الكبيرة نقدَها إلى نظريّة لاكان، من أبرزها محدوديّة هذه النظريّة وقصورها. على أنّ نقدَها هذا ينبثق في حقيقة الأمر من فكرة سبْرِ غور الحدود الفاصلة بين الذّات والآخر التي أشار إليها جاك لاكان نفسه. ولاحقاً سيشكّل النِتاج النظري لكريستيفا الخيطَ النّاظمَ لأقطابِ الموجة الثانية من النسويّة الفرنسيّة، مثل إريغاري وسيكسوس وكوفمان. إلّا أنّ علاقة كريستيفا بالحركة النسويّة ستعصف بها هزّاتٌ متباينة، فقد جرى إدراجها بشكل غير دقيق في ثالوثٍ نسوي، قطبَاه الآخران لوس إريغاري وهيلين سيكسوس، فكانت كريستيفا بذلك هدفاً لانتقاداتٍ طاولت الثالوث، حيث تشابهْنَ في أنّ أيّاً منهنَّ لم تولد في فرنسا، فإريغاري من مواليد بيرنيسارت البلجيكيّة، وسيكسوس وُلدت في وهران الجزائريّة.
ومقاربة المُنجز الخاصّ بكريستيفا يغدو يسيراً لدى إبراز المكانة الفريدة التي يحتلّها الدرسُ الفلسفي للإستيطيقا (علم الجمال) في الفكر الأوروبي في القرنَيْن التّاسع عشر والعشرين، وهو خطاب تمتدّ جذوره في تيّار الفلسفة المثاليّة الألمانيّة والحركة الرومنطيقيّة. وتذهب كريستيفا إلى أنّ الإستطيقا في كلٍّ من المثاليّة الألمانيّة والرومنطيقيّة كانت تأخذ بالتشكُّل في الوقت عيْنه مع تبلْور خطاب الفلسفة السياسيّة، ويُعَدّ كتاب فردريك شيللر ((في التربية الجماليّة للإنسان))، الذي نقلته إلى العربيّة وفاء محمّد إبراهيم، أبرز مثال كلاسيكي على ذلك. وهذا التعاقُد بين الإستطيقا والسياسة سيصل إلى ذروة التوهُّج في النظريّة الأدبيّة الفرنسيّة في عقدَيْ الستّينيّات والسبعينيّات من القرن العشرين. وكريستيفا التي هي المُمثّل الرئيس لهذه المدرسة ستنظر للنصّ بوصفه ممارسة بالإمكان مضاهاتها بالثورة السياسيّة، بحيث إنّ إحداهما تُحدث في الذّات ما يقذفه الآخر في المجتمع.
وفي نظريّة كهذه يغدو التساؤل مشروعاً عمّا إذا كان الفنّ، وخصوصاً ذاك الفنّ المتغلغل في اللّغة، أي النسيج اللّغوي المشترَك لوجودنا، مصدراً للتجديد الاجتماعي؟ وهل يُعَدّ حقّاً تجلّياً للثورة السياسيّة؟ وهذا تساؤل يصطدم به كلّ قارئ لمتن كريستيفا الفكري، وينتظره في أيّ دربٍ يتّخذه لمُقاربة نصوصها.
قطعاً، هناك محاولة مثاليّة للدفاع عن مثل هذا الربط بين الفنّ والسياسة على وجه التحديد، في حال ثورة كريستيفا الهائلة في اللّغة الشعريّة. والتي يتأتّى من أطروحتها في إحدى تشعّباتها إلى إحداث المُمارسات الفنيّة في المُجتمع الأوروبي في أواخر القرن التّاسع عشر، تغييراً جذرييّاً في وضْع ((الذّات النّاطقة))، وعلى وجه الخصوص في علاقتها باللّغة. وبما أنّ الأخيرة تنظر إليها كريستيفا بوصفها أُفق الحياة السياسيّة الذي لا يُمكن تجاوزه، فإنّ المشهد الفكري يُختزَل في ما يقوم به مقام معادلة كبرى تُماهي الثورة في اللّغة مع الثورة السياسيّة.
من جانبٍ آخر، تعرض كريستيفا في بداية كتابها ((الثورة في اللّغة الشعريّة)) وصفاً لكيفيّة اكتساب اللّغة وتكوين ((الذّات الناطقة))، وتُعبِّر عن هذه العمليّة من خلال مفهومَيْ السيميائيّة والرمزيّة، وعملت مذّ ذاك على تطويرها حتّى وجدتْ شكلَها المُكتمل في نظريّة جدليّة للآيديولوجيّة والمجتمع. والكتاب يستهلّ سلسلة نقوده بتوجيه نقد إلى المثاليّة التي ما انفكَّ عِلم اللّسانيّات غارقاً في ربقتها، وتحديداً في استخراجه ((الذّات الناطقة)) من الجدليّة الاجتماعيّة التاريخيّة، غير أنّ التبصُّر في ذلك يكشف لنا أنّ كريستيفا لا تُمارِس ما تبشِّر به. والثلث الأوّل من الكتاب مكرَّس لشروحات توضِح وصفَها التجريدي لحيازة اللّغة من خلال تفاعل ((الذّات الناطقة)) مع أحداث التاريخ، ثمّ تقوم بدراسةٍ عميقة للمُجتمع الفرنسي في أواخر القرن التّاسع عشر، تُشدِّد فيها كريستيفا على أنّ الظروف كانت مهيَّأة للمُمارسات النصيّة الطليعيّة لكلٍّ من الشاعرَيْن الكبيرَيْن مالارميه ولوتريامون، فهي شواهد على تحوُّلٍ كبير في ((الذّات الناطقة))، لا تزال تجلّياته متوهّجة حتّى الآن.
لا ريب أنّ أطروحةً أصيلةً ومُعمَّقة كهذه تشترط أساساً فلسفيّاً وتاريخيّاً كثيفاً. وهذا ما يلمسه القارئ منذ العتبة الأولى للكتاب، فالمصادر التي تستشيرها كريستيفا تأتلف فيها أطيافٌ من الأعمال المؤثّرة، لفلاسفة من طراز ألتوسير، وأوستن، وباختين، وبارت، وباتاي، وتشومسكي، ودولوز، ودريدا، وفرويد، وهيغل، وهوسرل، ولاكان، وليفي شتراوس، وماركس، وسارتر، وسوسير. وتخصِّص كريستيفا حيّزاً لنقد الديالكتيك الهيغلي والماركسي، ومدوّنة التحليل النفسي بنسختَيْها الفرويديّة واللّاكانيّة، ومنجزات اللّغويّات البنيويّة والسيميائيّة، فضلاً عن تفنيد تيّار ما بعد البنيويّة (أو الاختلاف) عند دولوز ودريدا في الواقع. وسيجد القارئ في الكتاب فصولاً في غاية الثراء الفكري، مثل تحليل بدايات دريدا الفلسفيّة، وبخاصّة المبكّرة منها، وإعادة نظر في النظريّة الماركسيّة حول الإيديولوجيّة والدولة، وحفريّات معرفيّة في خطاب المجتمع الفرنسي في القرن التّاسع عشر، وبخاصّة في التحوّلات التي طرأت على أوضاع الدّين والأسرة والفنّ.
التمزُّق السيميائي
يَطرح كتاب ((الثورة في اللّغة الشعريّة)) عدداً من الأسئلة الجوهريّة، من بينها التساؤل إن كان الفنّ وتجاوزاته الكامنة مصدرَ إلهامٍ أم تعبيراً عن ثورة اجتماعيّة؟ أو هي بالأحرى ضرب من سخاء يبرهن عليه النظام الاجتماعي حينما يأخذ في التوسُّع والتمدُّد؟ وقَبل ذاك هل يصحّ القول بوجود وشيجة تأخذ بتلابيب الشعر والفلسفة والسياسة في آنٍ واحد؟
وكريستيفا ترى أنّ النصوص الأدبيّة في القرن التّاسع عشر الثوري والرجعي معاً تميط اللّثام عن حقيقتَيْن: أوّلهما، اجتراح المُمارسات الفنيّة في المجتمع الأوروبي في القرن التّاسع عشر تغييراً جذريّاً في وضْعِ الذّات الإنسانيّة. وثانيهما، أنّ اللّغة بوصفها الأُفق الذي يعجز وجودنا كذواتٍ ناطقة عن تجاوزه، مقدَّرٌ لها إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعيّة القائمة، إن لم نقارب تمزّقاتها وتجديداتها في الفنّ الطليعي.
للحقّ، فإنّ كريستيفا من خلال رفضها تقييد أهميّة اللّغة بمعناها، لكي ترى فيها نظامَ تمثيلٍ فقط، فإنّها تُشدِّد على الطابع الماديّ للّغة، وعلى الفضاء والشروط الذي تنشأ فيهما. ففي الكتاب نفسه تلقي الضوء على طرائق اللّغة المتباينة تحت عنوان ((السيميائيّة والرمزيّة)). ويستند تحليل كريستيفا للسيمياء إلى مفهوم سيغموند فرويد عن الدوافع الغريزيّة، والعقل الباطن. أمّا الرمزيّة فإنّها تنهل من النسخة الفرويديّة واللّاكانيّة ما انتهت إليه من وظيفة التمثّلات واللّغة عينها كمنظومة للإشارة.
وإذا كان السيميائيُّ يحتاج إلى الرمزيّ ليمثّله، فإنّ تسجيل الرمزي يتطلَّب انبثاقَ وتدفّقَ السيميائي إن رغب في أن يكون قابلاً للتغيير. وهو ما يوضح التعاقُد المتبادَل بين السيميائي والرمزي. فالذّات ليس بمقدورها التنكُّر للرمزي، كما لا قِبَلَ لها بالاستغناء عن السيميائي. فحاجة الرمزي إلى تجاوُز الحركة الشعريّة أو اختلاف الإيقاع الموسيقي الذي يميِّز التمزُّق السيميائي والرمزي هو ما يكون وصفه عن حقّ بالضرورة الأخلاقيّة والسياسيّة.
جوليا كريستيفا
( Julia Kristeva)‏ فيلسوفة بلغارية فرنسية ومحللة نفسية وناشطة نسوية ومؤخرًا روائية
تعيش في فرنسا منذ منتصف ستينيات القرن العشرين.
أستاذة فخرية في جامعة باريس ديديرو.
ألَّفت أكثر من 30 كتابًا، منها:
قوى الرعب، وأساطير الحب، والشمس السوداء: الاكتئاب والسوداوية، وبروست والإحساس بالزمن، وثلاثية أنثى عبقرية.
مُنحت وسام جوقة الشرف الوطني
جائزة هولبرج الدولية التذكارية
جائزة هانا أرندت
أصبحت مؤثرة في التحليل النقدي الدولي والدراسات الثقافية وحركة النسوية بعد أن نشرت كتابها الأول في عام 1969.
تتضمن أعمالها كتبًا ومقالات تتناول:
التناص، وعلم العلامات (السيميائيات)، وعلم اللغويات (اللسانيات)، والنظرية الأدبية والنقدية، والتحليل النفسي، والتحليل السياسي والثقافي، والفن وتاريخه، والسيرة الذّاتية والمذكرات.
*كاتب من الكويت
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية. وُلدت عام1941

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