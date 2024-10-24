سفارة الكويت بالقاهرة: العلاقات الكويتية - المصرية تميزت بوحدة المصير المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 24 - 10 (كونا) -- أكدت سفارة دولة الكويت لدى القاهرة اليوم الخميس تميز العلاقات الكويتية -المصرية بالتعاون البناء والمصير المشترك لاسيما في المواقف التي شهدت المحن والحروب.
جاء ذلك في بيان للسفارة الكويتية تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارة وفد السفارة لمقابر شهداء دولة الكويت في المقابر العسكرية بمحافظة (السويس) شمال شرقي مصر تزامنا مع الذكرى ال 50 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.
وقال السكرتير الاول في السفارة الكويتية بالقاهرة مشعل الصميعي بهذه المناسبة إن الكويت حريصة على دعم حقوق الدول العربية ونصرة قضاياها المصيرية.
وأضاف الصميعي أن العلاقات الكويتية - المصرية تميزت عبر التاريخ بالتعاون والمصير المشترك ومساندة كلتا الدولتين بعضهما بعضا في العديد من المواقف والمحن والحروب.
وثمن جهود مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مناصرة القضايا العربية مشيدا بما تقوم به لحفظ التاريخ العربي والرعاية الكاملة لمقابر الأبطال الشهداء من البلدان العربية.
وبدأت مراسم الزيارة بعرض رافقه عزف فرقة الموسيقى العسكرية السلامين الكويتي والمصري وكذلك سلام الشهيد ووضع أكاليل الزهور على شواهد قبور شهداء حروب مصر العربية.
وقدم نائب قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب احمد حلمي في ختام الزيارة (درع حرب اكتوبر) للسكرتير الاول الصميعي تكريما من الجيش المصري لتضحيات شهداء الجيش الكويتي.
ورافق السكرتير الاول مشعل الصميعي وفد عسكري برئاسة نائب رئيس الملحق العسكري العميد ركن عايض الهلفي. (النهاية)
م م / م م ج
MENAFN24102024000071011013ID1108816720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.