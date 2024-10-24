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سفارة الكويت بالقاهرة: العلاقات الكويتية - المصرية تميزت بوحدة المصير المشترك

10/24/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 10 (كونا) -- أكدت سفارة دولة الكويت لدى القاهرة اليوم الخميس تميز العلاقات الكويتية -المصرية بالتعاون البناء والمصير المشترك لاسيما في المواقف التي شهدت المحن والحروب.
جاء ذلك في بيان للسفارة الكويتية تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارة وفد السفارة لمقابر شهداء دولة الكويت في المقابر العسكرية بمحافظة (السويس) شمال شرقي مصر تزامنا مع الذكرى ال 50 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.
وقال السكرتير الاول في السفارة الكويتية بالقاهرة مشعل الصميعي بهذه المناسبة إن الكويت حريصة على دعم حقوق الدول العربية ونصرة قضاياها المصيرية.
وأضاف الصميعي أن العلاقات الكويتية - المصرية تميزت عبر التاريخ بالتعاون والمصير المشترك ومساندة كلتا الدولتين بعضهما بعضا في العديد من المواقف والمحن والحروب.
وثمن جهود مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مناصرة القضايا العربية مشيدا بما تقوم به لحفظ التاريخ العربي والرعاية الكاملة لمقابر الأبطال الشهداء من البلدان العربية.
وبدأت مراسم الزيارة بعرض رافقه عزف فرقة الموسيقى العسكرية السلامين الكويتي والمصري وكذلك سلام الشهيد ووضع أكاليل الزهور على شواهد قبور شهداء حروب مصر العربية.
وقدم نائب قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب احمد حلمي في ختام الزيارة (درع حرب اكتوبر) للسكرتير الاول الصميعي تكريما من الجيش المصري لتضحيات شهداء الجيش الكويتي.
ورافق السكرتير الاول مشعل الصميعي وفد عسكري برئاسة نائب رئيس الملحق العسكري العميد ركن عايض الهلفي. (النهاية)

م م / م م ج




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