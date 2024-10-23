ديربي جازان يقص شريط الثالثة

(MENAFN
- Al Watan)
يقص رباعي جازان: التهامي، واليرموك، وبيش، والأمجاد، شريط مشوارهم بدوري
الدرجة الثالثة اليومين المقبلين، وسط طموحات كبيرة، إذ يشارك بيش والأمجاد للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، ومشاركة التهامي للمرة الثالثة، في حين تأتي مشاركة اليرموك للمرة الأولى تاريخيا في دوري الدرجة الثالثة.
وأنهى الرباعي كافة الاستعدادات لخوض غمار منافسات الدوري
ضمن 40 فريقا تم تقسيمها على 4 مجموعات، وسط دعم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، وكوادر تدريبية أجنبية ومحلية، وتشهد مباريات
الرباعي ديربيات مثيرة مختلفة، حيث وضعت القرعة ناديي بيش والأمجاد في المجموعة الثانية، والتهامي واليرموك في المجموعة الثالثة، ويصطدم فريقا التهامي واليرموك مبكرا في ديربي جازان الأول ضمن الجولة الأولى مساء السبت، وسط ترقب جماهيري، نظير ما تسفر عنه مواجهات الفريقين من تحدٍ كبير، وإثارة وتنافس على مستوى عال، بينما يلعب بيش خارج أرضه ضد الفضل على ملعب الأخير في الأحساء، ويستضيف الأمجاد نظيره قرية العليا في جازان، وسط مطالب جماهيرية بأن تكون بداية الرباعي قوية، للمنافسة على حصد إحدى بطاقات التأهل لدوري الدرجة الثانية للموسم المقبل.
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