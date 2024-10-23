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ديربي جازان يقص شريط الثالثة

10/23/2024 11:24:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يقص رباعي جازان: التهامي، واليرموك، وبيش، والأمجاد، شريط مشوارهم بدوري الدرجة الثالثة اليومين المقبلين، وسط طموحات كبيرة، إذ يشارك بيش والأمجاد للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، ومشاركة التهامي للمرة الثالثة، في حين تأتي مشاركة اليرموك للمرة الأولى تاريخيا في دوري الدرجة الثالثة.
وأنهى الرباعي كافة الاستعدادات لخوض غمار منافسات الدوري ضمن 40 فريقا تم تقسيمها على 4 مجموعات، وسط دعم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، وكوادر تدريبية أجنبية ومحلية، وتشهد مباريات الرباعي ديربيات مثيرة مختلفة، حيث وضعت القرعة ناديي بيش والأمجاد في المجموعة الثانية، والتهامي واليرموك في المجموعة الثالثة، ويصطدم فريقا التهامي واليرموك مبكرا في ديربي جازان الأول ضمن الجولة الأولى مساء السبت، وسط ترقب جماهيري، نظير ما تسفر عنه مواجهات الفريقين من تحدٍ كبير، وإثارة وتنافس على مستوى عال، بينما يلعب بيش خارج أرضه ضد الفضل على ملعب الأخير في الأحساء، ويستضيف الأمجاد نظيره قرية العليا في جازان، وسط مطالب جماهيرية بأن تكون بداية الرباعي قوية، للمنافسة على حصد إحدى بطاقات التأهل لدوري الدرجة الثانية للموسم المقبل.

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