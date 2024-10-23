بفيديو عفوي ولحظة أبوية.. نيمار يظهر برفقة ابنته مافي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو
يظهر فيه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق "الهلال" السعودي،
وهو يضحك ويمازح ابنته الطفلة "مافي" بعد انتهاء مباراة فريقه أمام نادي
"العين" الإماراتي، هذا المقطع أثار إعجاب الكثير من محبي اللاعب، حيث أظهر جانباً
إنسانياً وأبوياً من نيمار، بعيداً عن الضغوطات الرياضية.
لحظات عفوية بعد المباراة
في الفيديو المتداول، ظهر نيمار وهو يحتضن ابنته
الصغيرة ويتبادل معها الضحكات في أجواء مليئة بالدفء والمرح، جاء هذا الظهور بعد
الأداء الكبير الذي قدمه نيمار خلال المباراة، التي كانت مليئة بالتنافس والندية.
وعلى الرغم من الأجواء الرياضية المشحونة، بدت العلاقة بين نيمار وابنته وكأنها
عالم مختلف مليء بالسعادة والراحة.
تفاعل الجماهير
نال الفيديو إعجاب آلاف المتابعين على مواقع
التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بالجانب العائلي من حياة نيمار، وعلق بعض
المشجعين على التوازن الذي يحاول اللاعب الحفاظ عليه بين حياته المهنية كلاعب كرة
قدم عالمي وحياته الشخصية كأب محب ومهتم.
نيمار والنموذج العائلي
من المعروف عن نيمار حبه العميق لعائلته،
وغالباً ما يشارك لحظاته الشخصية مع ابنته "مافي" عبر حساباته على مواقع
التواصل. ويظهر دائماً في مثل هذه اللحظات كشخصية مرحة وعفوية تعكس الجانب البشري
وراء نجم كرة القدم الشهير.
يذكر أن المباراة التي جمعت "الهلال"
السعودي بنادي "العين" الإماراتي قد انتهت بأجواء مثيرة على أرض الملعب،
إلا أن لحظة نيمار مع ابنته كانت بمثابة الختام اللطيف ليوم مليء بالتحديات
الرياضية.
MENAFN23102024000072011014ID1108812486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.