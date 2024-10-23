بفيديو عفوي ولحظة أبوية.. نيمار يظهر برفقة ابنته مافي

MENAFN - Alghad Newspaper)لحظات عفوية بعد المباراةفي الفيديو المتداول، ظهر نيمار وهو يحتضن ابنته الصغيرة ويتبادل معها الضحكات في أجواء مليئة بالدفء والمرح، جاء هذا الظهور بعد الأداء الكبير الذي قدمه نيمار خلال المباراة، التي كانت مليئة بالتنافس والندية. وعلى الرغم من الأجواء الرياضية المشحونة، بدت العلاقة بين نيمار وابنته وكأنها عالم مختلف مليء بالسعادة والراحة.

تفاعل الجماهيرنال الفيديو إعجاب آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بالجانب العائلي من حياة نيمار، وعلق بعض المشجعين على التوازن الذي يحاول اللاعب الحفاظ عليه بين حياته المهنية كلاعب كرة قدم عالمي وحياته الشخصية كأب محب ومهتم.نيمار والنموذج العائليمن المعروف عن نيمار حبه العميق لعائلته، وغالباً ما يشارك لحظاته الشخصية مع ابنته "مافي" عبر حساباته على مواقع التواصل. ويظهر دائماً في مثل هذه اللحظات كشخصية مرحة وعفوية تعكس الجانب البشري وراء نجم كرة القدم الشهير.



يذكر أن المباراة التي جمعت "الهلال" السعودي بنادي "العين" الإماراتي قد انتهت بأجواء مثيرة على أرض الملعب، إلا أن لحظة نيمار مع ابنته كانت بمثابة الختام اللطيف ليوم مليء بالتحديات الرياضية.