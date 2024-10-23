آلاف الفنّانين والكتّاب يُبدون في عريضة قلقهم من الذكاء الاصطناعيّ

MENAFN - Palestine News ) لندن/ PNN - وقع أكثر من 11500 فنّان وكاتب عريضة نشرت الثلاثاء تحذّر من استخدام أعمالهم لتغذية خوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ، من أبرزهم توم يورك من فرقة "راديوهيد" الإنكليزيّة وبيورن أولفايوس من "آبا" السويديّة والممثّلة الأميركيّة جوليان مور ومواطنها الكاتب هارلان كوبن والمؤلّف البريطانيّ من أصل يابانيّ الفائز بجائزة نوبل للآداب كازوو إيشيغورو.

ونبّهت العريضة الّتي لا تزال مفتوحة للتواقيع إلى أنّ "استخدام الأعمال الفنّيّة من دون إذن لتدريب الذكاء الاصطناعيّ يشكّل تهديدًا كبيرًا وظالمًا لمورد رزق أصحاب هذه الأعمال، وينبغي ألّا يكون ذلك مسموحًا".

واستخدمت الاستوديوهات الهوليووديّة الكبرى الذكاء الاصطناعيّ في السنوات الأخيرة لإحياء نجوم راحلين، أو توليد صور لممثّلي خلفيّة صامتين (كومبارس) في مشاهد المعارك، أو حتّى للمساعدة في كتابة السيناريوهات.

ووقع على العريضة الممثّلون الأميركيّون جوليان مور وكيفن بيكون وشون أستين (الّذي يجسّد شخصيّة سام غامجي في فيلم "سيّد الخواتم" The Lord Of The Rings).

ويعاني قطاعا الموسيقى والأدب المشكلة نفسها، إذ باتت ألحان وقصص تؤلّف بواسطة الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ الّذي يتيح إنتاج كلّ أنواع المحتوى بناء على طلب بسيط باللغة اليوميّة.

وشارك في تقديم العريضة الملحّن والموظّف السابق في قطاع الذكاء الاصطناعيّ إد نيوتن ريكس، وفقًا لصحيفة "ذي غارديان" البريطانيّة.

وأكّد ريكس أنّ الشركات المتخصّصة تستخدم المحتوى المحميّ بموجب حقوق المؤلّف من دون مقابل لتغذية الخوارزميّات الّتي تحتاج إلى هذه البيانات لتوليد بيانات جديدة.

ومن أبرز موقعي العريضة من القطاع الموسيقيّ توم يورك وبيورن أولفايوس والمغنّي جايسون كاي (أحد مؤسّسي فرقة "جاميروكاي")، والملحّن وعازف البيانو الألمانيّ ماكس ريختر والملحّن وقائد الأوركسترا الإنكليزيّ جون روتر ومواطنه المغنّي روبرت سميث (فرقة "ذي كيور").

ومن الوسط الأدبيّ، ضمّت لائحة الموقّعين كلًّا من إيشيغورو ومؤلّف روايات التشويق البوليسيّ الناجحة هارلان كوبن والروائيّين مادلين ميلر وجيمس باترسون.

وفي العام الفائت، رفع عدد من الكتاب، بينهم صاحب قصّة "غايم أوف ثرونز" جورج آر آر مارتن، ومؤلّف قصص أفلام التشويق جون غريشام، دعوى في الولايات المتّحدة على شركة "أوبن إيه آي" (مبتكرة "تشات جي بي تي") متّهمين إيّاها بـ"السرقة المنهجيّة على نطاق واسع" من خلال "استخدام أعمالهم لتلقين خوارزميّات "تشات جي بي تي"، مع تجاهل حقوق ملكيّتهم الفكريّة.

وأيّد عدد من نجوم هوليوود كبيدرو باسكال وجين فوندا ومارك هاميل الشهر الفائت قانونًا لتنظيم الذكاء الاصطناعيّ في كاليفورنيا، لكنّ الحاكم غافين نيوسوم حال دون إقراره.

واختار آخرون التعاون، إذ أعلنت مجموعة "ميتا" عن شراكة مع استوديو أفلام الرعب الأميركيّ "بلومهاوس" Blumhouse والممثّل كايسي أفليك لاختبار أداة الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ الجديدة "موفي جن" المخصّصة لإنشاء مقاطع الفيديو، والّتي لا تزال في مرحلة تجريبية.