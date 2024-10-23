إصدارات الصناديق المتداولة في أمريكا تقفز 119% خلال أسبوع

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- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد شركات الاستثمار“آي سي آي”، ارتفاع صافي إصدارات الصناديق المتداولة في البورصات الأمريكية بنسبة 119% على أساس أسبوعي إلى 44.1 مليار دولار، بعد أسبوعين من الانخفاض.
وخلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، سجلت الصناديق المتداولة للأسهم صافي إصدارات 33.5 مليار دولار، مقارنة بإصدارات صافية بلغت 14.7 مليار دولار في الأسبوع السابق.
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وبلغت قيمة الوحدات الصافية التي أصدرتها الصناديق الهجينة – تستثمر في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت – 225 مليون دولار خلال الأسبوع، مقارنة بصافي إصدارات بلغ 86 مليون دولار في الأسبوع السابق.
وتضاعف الطلب على وحدات الصناديق المتداولة للسندات، حيث بلغ صافي الإصدارات 9.4 مليار دولار، مقارنة بصافي إصدارات بنحو 4.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر.
أما الصناديق الأمريكية التي تتتبع أسعار السلع الأساسية، فقد ارتفع صافي إصداراتها إلى 993 مليون دولار، مقارنة بإصدارات صافية بلغت 784 مليون دولار خلال الأسبوع السابق.
وتجري عملية الإصدار أو الاسترداد لزيادة أو تقليل حجم الصندوق، مما يؤثر على السيولة والقيمة السوقية، فعندما يزيد الطلب على الصندوق، يقوم صانع السوق بإيداع سلة من الأوراق المالية في الصندوق، وفي مقابلها يصدر وحدات جديدة للمستثمرين، والعكس.
المصدر:
MENAFN23102024000202011048ID1108809751
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