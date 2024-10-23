إصدارات الصناديق المتداولة في أمريكا تقفز 119% خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد شركات الاستثمار“آي سي آي”، ارتفاع صافي إصدارات الصناديق المتداولة في البورصات الأمريكية بنسبة 119% على أساس أسبوعي إلى 44.1 مليار دولار، بعد أسبوعين من الانخفاض.

وخلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، سجلت الصناديق المتداولة للأسهم صافي إصدارات 33.5 مليار دولار، مقارنة بإصدارات صافية بلغت 14.7 مليار دولار في الأسبوع السابق.

موضوعاتسهم“ماكدونالدز” يتراجع إثر تحقيقات بشأن تفشي“إي كولاي” بمنتجاتها السعودية تستعين بـ”بلاك روك” لتطوير سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري “المركزي النرويجي” بصدد الانتهاء من صياغة توصية بشأن إصدار عملة رقمية

وبلغت قيمة الوحدات الصافية التي أصدرتها الصناديق الهجينة – تستثمر في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت – 225 مليون دولار خلال الأسبوع، مقارنة بصافي إصدارات بلغ 86 مليون دولار في الأسبوع السابق.

وتضاعف الطلب على وحدات الصناديق المتداولة للسندات، حيث بلغ صافي الإصدارات 9.4 مليار دولار، مقارنة بصافي إصدارات بنحو 4.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر.

أما الصناديق الأمريكية التي تتتبع أسعار السلع الأساسية، فقد ارتفع صافي إصداراتها إلى 993 مليون دولار، مقارنة بإصدارات صافية بلغت 784 مليون دولار خلال الأسبوع السابق.

وتجري عملية الإصدار أو الاسترداد لزيادة أو تقليل حجم الصندوق، مما يؤثر على السيولة والقيمة السوقية، فعندما يزيد الطلب على الصندوق، يقوم صانع السوق بإيداع سلة من الأوراق المالية في الصندوق، وفي مقابلها يصدر وحدات جديدة للمستثمرين، والعكس.

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