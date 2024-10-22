تقرير: بلينكن يحث نتنياهو على ضبط الرد الإسرائيلي على إيران

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / حث الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اجتماع ثنائي عقداه اليوم الثلاثاء، على تحفيف حدة الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن يكون "ردها على إيران أكثر انضباطا".

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن "مصدر مطلع". ووفقا للتقرير، "نقل وزير الخارجية الأميركي رسالة تفيد بأن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل جعل الرد على إيران أكثر انضباطا"؛ فيما شدد المصدر على أن "إسرائيل هي من تدير المعركة"، في إشارة إلى أن واشنطن لا تملي على تل أبيب ما يجب القيام به.



بالإضافة إلى ذلك، تحدث بلينكن عن "الحاجة إلى السعي لإنهاء العمليات البرية في لبنان" وأهمية "ترجمة الإنجاز العسكري في لبنان إلى إنجاز إستراتيجي"، وبحسب التقرير فإن "الإدارة الأميركية ترغب في التوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود الشمالية في أقرب وقت ممكن"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان.

نتنياهو يشدد على“ضرورة توحيد القوى في مواجهة إيران”

وقال نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، إنه أجرى محادثات مع بلينكن حول توحيد الجهود لمواجهة "التهديد الإيراني". وجاء في البيان أنه "خلال الاجتماع، تم التطرّق إلى التهديد الإيراني ووجوب توحيد قوى البلدين في مواجهتها"، مشيرا إلى أن "نتنياهو شكر بلينكن على الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل في معركتها ضد محور الشر الإيراني".

واعتبر نتنياهو أن "مقتل السنوار قد يؤثر بشكل إيجابي على عودة الرهائن وتحقيق أهداف الحرب"؛ كما أشار إلى أن الاجتماع مع بلينكن استغرق ساعتين ونصف، وعُقد في "أجواء ودية ومثمرة"، تلاه اجتماع موسع شارك فيه كبار المسؤولين من الجانبين.

وذكر البيان أن نتنياهو "أطلع بلينكن على أنشطة الجيش الإسرائيلي في لبنان"، وشدد على "الحاجة لتغيير الوضع الأمني والسياسي في الشمال لتمكين إسرائيل من إعادة سكانها إلى ديارهم بأمان"، وأشار البيان إلى أن بلينكن“عبّر عن صدمة واشنطن من المحاولة الإيرانية عبر حزب الله لاغتيال نتنياهو”.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، أكد بلينكن أن "هذا حدث استثنائي ومقلق"، فيما شدد نتنياهو على أن "هذه القضية تحمل تبعات دراماتيكية، ولا ينبغي التغاضي عنها"، علما بأن نتنياهو يصر على تحميل إيران مسؤولية الهجوم في محاولة لشرعنة الرد الإسرائيلي المرتقب على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وناقش نتنياهو مع بلينكن "تقدم العمليات العسكرية في غزة ضد حركة حماس، مع التركيز على الجهود المبذولة لإعادة جميع الرهائن إلى منازلهم". وأضاف البيان: "تناول الجانبان أيضًا مستقبل الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، حيث أكد نتنياهو أن اغتيال السنوار قد يؤثر بشكل إيجابي على عودة الرهائن وتحقيق أهداف الحرب".

بلينكن يدعو نتنياهو إلى "الاستفادة" من اغتيال السنوار للتوصل إلى هدنة في غزة

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية على لسان الناطق باسمها، ماثيو ميلر، عقب الاجتماع بين بلينكن ونتنياهو أن وزير الخارجية الأميركي حث رئيس الحكومة الإسرائيلية على "استغلال" اغتيال زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، كفرصة للمضي قدمًا نحو التوصل إلى هدنة في غزة وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأميركية أن بلينكن أكد خلال اجتماعه مع نتنياهو "على ضرورة الاستفادة من النجاح الذي تحقق في اغتيال السنوار لتحرير جميع الرهائن، وإنهاء الصراع في غزة بطريقة تضمن أمنًا مستدامًا لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف البيان أن بلينكن ناقش مع نتنياهو "أهمية إنشاء مسار جديد لمرحلة ما بعد النزاع، يتيح للفلسطينيين إعادة بناء حياتهم، ويوفر حكومة، وأمن، وإعادة إعمار لغزة"، وشدد على“ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة وتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتأكد من وصول المساعدات إلى المدنيين في جميع أنحاء القطاع”.

وبحسب الخارجية الأميركية، ناقش بلينكن ونتنياهو“الوضع في لبنان والجهود المستمرة للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق، بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي يتيح للمدنيين على الجانبين العودة إلى ديارهم”.

وفي نهاية البيان، أشارت الخارجية الأميركية إلى أن نتنياهو وبلينكن "تطرقا إلى ضرورة ردع أي عدوان إقليمي آخر من إيران وميليشياتها، بما في ذلك في إطار الجهود المستمرة من الولايات المتحدة وشركائها"، وفي هذا السياق، أكد بلينكن على“الالتزام الثابت للولايات المتحدة بأمن إسرائيل”

غالانت لبلينكن: وقوف الولايات المتحدة إلى جانبنا بعد هجومنا على إيران سيعزز الردع الإقليمي

بدوره، شدد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال اجتماعه مع بلينكن، على أن "الوقوف المشترك للولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي (المرتقب) على إيران سيعزز الردع الإقليمي ويضعف محور الشر"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

وذكر البيان أن غالانت عقد اجتماعا ثنائيا مع بلينكن أعقبه اجتماع موسع شارك فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمدير العام لوزارة الأمن، أيال زمير، ومسؤولون أمنيون كبار آخرون؛ وأضاف أن غالانت أطلع بلينكن على تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان.

وذكر البيان أنه "خلال الاجتماع، ناقش غالانت وبلينكن تطورات القتال على مختلف الجبهات، حيث شدد غالانت على ضرورة إعادة الأسرى المحتجزين في غزة والعمل على استبدال حكم حماس بجهات إقليمية ومحلية أخرى"، وأضاف "كما أطلع غالانت بلينكن على تقدم إسرائيل في مهمتها لتدمير بنية حزب الله التحتية في القرى الحدودية اللبنانية".

وشدد غالانت على أن "إسرائيل ستواصل استهداف جميع أنظمة حزب الله بشكل منهجي حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى ديارهم بأمان، وإبعاد قوات حزب الله عن جنوب لبنان"؛ وفي ما يتعلق بإيران قال غالانت إن "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران سيعزز الردع الإقليمي ويضعف محور الشر".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، الثلاثاء، في إطار جولة جديدة في الشرق الأوسط تهدف إلى الدفع في اتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتصعيد المتواصل منذ نحو 4 أسابيع على لبنان، في مهمة هي الحادية عشرة لبلينكن في المنطقة خلال الحرب.

وتأتي أيضا في ظل ترقب ردّ إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وكانت الولايات المتحدة قد حذّرت حليفتها الأسبوع الماضي من احتمال أن تتأثر المساعدات الأميركية لها في حال لم يسجّل تحسّن في تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية كارثية.