عريب الرنتاوي يكشف عن مخطط صهيوني خطير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي عن وجود مخطط صهيوني
خطير يرتبط بشكل كبير مع
التصعيد
الإسرائيلي في المنطقة.
وبحسب ما كشفه الرنتاوي عبر منصة ( x) ان الاحتلال سيجعل ثلث قطاع غزة للاستيطان ومنطقة عازلة وفقا لمصادر اوروبية مطلعة.
ووفقا للمصادر الاوروبية للرنتاوي سيعمل الاحتلال على منطقة خالية من القرى والسكان بعمق 10 كم في جنوب لبنان، بالاضافة الى ضم المنطقة ج في الضفة الغربية ودفع الفلسطينيين في منطقتي "أ و ب" إلى حضن الأردن (ترانسفير سياسي).
وقالت المصادر الاوربية للرنتاوي ان الموقف الدولي سيكون على النحو الاتي ( أوروبا تستطيع العيش بلا دولة فلسطينية ومع أردن بهوية جديدة، لكنها لا تستطيع العيش من دون إسرائيل... نقطة آخر السطر.) .
MENAFN22102024000151011027ID1108807687
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.