عريب الرنتاوي يكشف عن مخطط صهيوني خطير

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي عن وجود مخطط صهيونيخطير يرتبط بشكل كبير معالتصعيدالإسرائيلي في المنطقة.

وبحسب ما كشفه الرنتاوي عبر منصة ( x) ان الاحتلال سيجعل ثلث قطاع غزة للاستيطان ومنطقة عازلة وفقا لمصادر اوروبية مطلعة.

ووفقا للمصادر الاوروبية للرنتاوي سيعمل الاحتلال على منطقة خالية من القرى والسكان بعمق 10 كم في جنوب لبنان، بالاضافة الى ضم المنطقة ج في الضفة الغربية ودفع الفلسطينيين في منطقتي "أ و ب" إلى حضن الأردن (ترانسفير سياسي).

وقالت المصادر الاوربية للرنتاوي ان الموقف الدولي سيكون على النحو الاتي ( أوروبا تستطيع العيش بلا دولة فلسطينية ومع أردن بهوية جديدة، لكنها لا تستطيع العيش من دون إسرائيل... نقطة آخر السطر.) .