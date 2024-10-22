استنشقوا هواءً أنظف وأكثر صحة على مدار العام مع حلول تنقية الهواء PURICARE من إل جي

MENAFN - AETOSWire) تستعد شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) للطقس البارد في المنطقة مع أحدث مجموعة من حلول تنقية الهواء PuriCare التي تتميز بتصميم أنيق يمكن دمجه بسلاسة في أي منزل. وهي مصممة لتوفير هواء أنظف وأكثر صحة للعائلات والأفراد على مدار العام والحفاظ على راحة البال من خلال قدرات تنقية الهواء الفائقة.

تضم حلول "إل جي" أفضل أجهزة تنقية الهواء PuriCare المناسبة لمساحة 659 قدم مربع ببرج واحد وجهاز PuriCareTM 360 ̊ المثالي لمساحة تصل إلى 675 قدم مربع وجهاز PuriCare ذو البرج المزدوج بمساحة تغطية 1,076 قدم مربع. وتتميز أجهزة تنقية الهواء من "إل جي" بتقنية المروحة المتطورة والمستوحاة من التميز الهندسي لتقنية مروحة الطائرات التابعة لوكالة ناسا المطبقة في طائرات بوينج 747.

وتعمل المروحة المباشرة بزاوية 360 ̊ وهي مزودة بأجنحة مسننة على تقليل مقاومة الهواء وتعزز كفاءة تنقية الهواء، بينما يضمن نظام الفلترة القوي ومتنوع الوظائف Safe Plus وAllergy Care مع H13 Filter التنقية الشاملة والقضاء على 99.9% من البكتيريا والفيروسات، مع سحب 99.999% من الغبار والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة من جميع الاتجاهات، مما يوفر الراحة لمن يعانون من الحساسية ويوفر بيئة معيشية أكثر صحة.

تم تزويد أجهزة تنقية الهواء LG PuriCare بمستشعر الغبار فائق الدقة PM 1.0، وخاصية المراقبة في الوقت الفعلي والتصفية الدقيقة حتى أصغر الجسيمات، مما يوفر أقصى قدر من التحكم بجودة الهواء.

وتعمل تقنية LG ThinQ على تحسين تجربة المستخدم، مما يتيح لكم التحكم بجهاز تنقية الهواء ومراقبته عن بُعد عبر هاتفكم الذكي. ويمكنكم ضبط الإعدادات والتحقق من جودة الهواء وتلقي إشعارات تغيير الفلتر بسهولة، مما يضمن جودة الهواء المثالية في جميع الأوقات. وتعمل ميزة Clean Booster على نشر الهواء النظيف إلى مسافة أبعد وبسرعة أكبر، مما يجعل هذه الأجهزة مثالية للغرف والمساحات الأكبر.

صممت أجهزة تنقية الهواء LG PuriCare للعمل الآمن والهادئ، وهي الخيار الأمثل للعائلات التي لديها أطفال صغار. ويضمن الأداء الهادئ للغاية النوم والاسترخاء دون إزعاج، بينما توفر التصاميم الصديقة للأطفال راحة البال.

استمتعوا بالفرق في استنشاق هواء أكثر نقاءً وصحةً كل يوم مع حلول تنقية الهواء PuriCare من "إل جي".

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة