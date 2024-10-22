ارتفاع أسعار العقارات يدعم نمو الاستثمار الجزئى

MENAFN - Al-Borsa News) شهد نشاط الاستثمار الجزئى فى القطاع العقارى نموًا خلال الفترة الأخيرة بدعم من ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق قدرة عدد كبير من الراغبين فى الاستثمار على امتلاك وحدة عقارية كاملة.

وتقوم فكرة الاستثمار الجزئى على السماح للمستثمرين بامتلاك حصة فى العقار بدلًا من شراء العقار بالكامل، مع اقتسام العائد بين الشركاء وفقًا لحصة كل مستثمر.

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ويرى خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء، كلها عوامل ساهمت فى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة كبيرة بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء، ما دفع الشركات للتوسع فى إطلاق فرص الاستثمار الجزئى.

وأكدوا أن نظام الاستثمار الجزئى يوفر العديد من المميزات أبرزها إتاحة الاستثمار بالقطاع العقارى لنسبة كبيرة من العملاء، فضلًا عن إمكانية الاستثمار فى أكثر من عقار مما يقلل نسبة المخاطرة، ولكنهم طالبوا بوجود جهة رقابية تضمن حقوق العملاء.

قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الاستثمار الجزئى مفهوم مبتكر يسمح للمستثمرين بامتلاك حصص من الأصول ذات القيمة العالية، مثل العقارات، دون الحاجة إلى شراء الأصل بالكامل.

أضاف أن نظام الاستثمار الجزئى اكتسب شعبية كبيرة فى السنوات الأخيرة، لأنه يمكن الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية والمشاركة فى الفرص المربحة بناءً على قدراتهم المادية الحالية.

وأوضح أن أنواع الاستثمار الجزئى المتاحة فى السوق العقارى تشمل نظام الملكية الجزئية، ونظرًا لأن المشهد العقارى فى تطور مستمر فقد أطلقت شركة مدينة مصر عام 2023 نظام“SAFE” والذى يقدم مفهومًا مبتكرًا للاستثمار العقارى من خلال الملكية الجزئية.

وأشار إلى أنه يمكن تقسيم العقار إلى وحدات أصغر بدلًا من شراء عقار كامل، موضحًا أن هذا النظام يتيح للعملاء دخول السوق العقارى بأسعار منافسة تتناسب مع مختلف الإمكانيات، مما يساعد فى التغلب على عقبات رأس المال ويسهل على المستثمرين تحقيق أهدافهم المالية.

وقال إنه يمكن للعملاء شراء مساحات تبدأ من 4 أمتار مربعة ومضاعفاتها، مما يوفر لهم فرصة لامتلاك حصص عقارية، بالإضافة إلى ذلك، يحصل المستثمرون على عائد دورى ثابت لفترة محدودة أثناء فترة الأعمال الإنشائية وعوائد من التأجير بعد انتهاء الأعمال، بالإضافة إلى امتلاك أصل عقارى متزايد القيمة يمكن بيعه فى المستقبل وفقاُ لمتغيرات الأسعار فى السوق.

أضاف سلام، أن المشاريع المشتركة للمستثمرين تتيح المشاركة فى تطوير مشاريع عقارية بموارد أقل، مما يعزز فرص الدخول إلى السوق العقارى بشكل أكثر مرونة.

وأوضح أن فوائد الاستثمار الجزئى للشركة تتضمن زيادة قاعدة المستثمرين من خلال تقديم خيارات استثمارية مرنة، مما يساعد فى جذب شريحة أكبر من المستثمرين، كما تساهم الملكية الجزئية فى تحقيق عوائد مستدامة من خلال تأجير الوحدات بعد الانتهاء من الإنشاءات.

وأشار إلى أن نظام“SAFE” يوفر للعملاء فرصة آمنة للاستثمار، حيث يعتبر ملاذًا موثوقًا لتنمية الثروات، بالإضافة إلى ذلك، يمكّن الاستثمار الجزئى العملاء من تنويع محفظتهم حسب قدراتهم المالية.

وقال إن الوحدات التجارية والفندقية الأكثر تحقيقًا للعوائد، نظرًا للطلب المستمر عليها، ومع ذلك، يجب مراعاة الموقع وحالة السوق لتحقيق أفضل العوائد.

أضاف أن الاستثمار الجزئى يلقى إقبالاً متزايدًا من العملاء، خاصة مع زيادة الوعى بفوائد الاستثمار العقارى كوسيلة لحماية المدخرات وتحقيق العوائد.

وأوضح أن أى نظام استثمارى يواجه تحديات، ومن أبرز التحديات التى تواجه نظام الاستثمار الجزئى عدم السيطرة الكاملة على العقار مما قد يؤثر على القرارات الإدارية بالإضافة إلى التقلبات المصاحبة لتغيرات السوق العقارى.

وأشار إلى أنه رغم زيادة الوعى بفوائد الاستثمار الجزئى، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى تسويق وترويج أكبر لجذب المزيد من العملاء.

يذكر أن شركة“ناوى” أطلقت مؤخرًا شركة“ناوى شيرز” المتخصصة فى الاستثمار الجزئى فى العقار، والتى تتيح من خلالها الاستثمار فى حصص من عقارات مميزة مع عدد كبير من المطورين العقاريين وتحقيق عوائد مقابل جزء بسيط من سعر العقار.

وقال الدكتور أسعد سلامة، المدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة إنفنتى تاورز للتطوير العقارى، إن الاستثمار الجزئى يوفر عددًا من الفوائد منها قدرة العميل على الاستثمار فى العقار الذى لا يستطيع شراءه بالكامل، كما يمكنه المشاركة فى أكثر من مشروع وبالتالى تنخفض المخاطرة.

وأضاف سلامة، أنه من الأفضل الاستثمار فى عقارات مبنية بالفعل لتوفير دخل مستمر يمكن المستثمر من الحصول على عوائد من الإيجار، بالإضافة إلى العائد القائم على زيادة سعر العقار.

وأوضح أن هذا النوع من الاستثمار يلقى إقبالًا من العملاء، لأنه استثمار آمن خاصة فى حالة الاستثمار لدى مطور عقارى محترف وذو سابقة أعمال جيدة، لافتًا إلى أنه يمك للمستثمرين الحصول على مساحات كبيرة بأسعار تنافسية وشروط دفع تفضيلية.

وتابع سلامة:“سلبيات هذا النظام هى أن الملكية غير تامة، بمعنى لا يستطيع المستثمر أن يتخذ قرار بيع العقار، ولكن فقط يستطيع أن يبيع حصته، بالإضافة إلى الحاجة لخبرة كبيرة فى القطاع لاختيار العقار الأفضل للاستثمار”.

وأكد أن الوحدات التجارية تحقق أكبر عائد استثمارى، يليها الوحدات الفندقية فى بعض الأماكن، ثم الوحدات الإدارية، وتعتبر الوحدات السكنية هى الأقل فى تحقيق العوائد ضمن نظام الاستثمار الجزئى.

وقال هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث بشركة نعيم القابضة، إن فكرة الاستثمار الجزئى ليست جديدة والقانون لا يمنعها، ولكنها لاقت رواجًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف حمدى، أنه يمكن لأى عدد من المستثمرين المشاركة فى ملكية عقار ما بحسب العقد الموقع بينهم، لافتًا إلى أن رواج هذا النشاط سيكون بشكل أكبر فى العقارات التجارية.

وأوضح أنه فى ظل ارتفاع أسعار العقارات لتتخطى الوحدة السكنية 7 ملايين جنيه فى بعض المناطق الجديدة وتوجه المطورين لزيادة مدة التقسيط، سوف يشهد نشاط الاستثمار الجزئى نموًا كبيرًا حيث يسمح للأشخاص ذوى الملاءة المالية المتوسطة والصغيرة بالاستثمار فى العقارات.

وأشار إلى أن الحل الأفضل لزيادة الاستثمار فى القطاع العقارى تنشيط قطاع التمويل العقارى وذلك عن طريق زيادة مدد السداد لتصل إلى 30 عامًا، وتخفيض سعر الفائدة.

ووفقًا لبيانات شركة بروبرتى فايندر للخدمات العقارية الرقمية، كانت مناطق 6 أكتوبر والمعادى ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، هى الوجهات المفضلة للراغبين فى امتلاك وحدة سكنية خلال الربع الثانى من عام 2024.

وقالت بروبرتى فايندر، إن متوسط سعر الشقق فى الربع الثانى من عام 2024 شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 70% مقارنة بالربع الثانى من عام 2023.

وارتفع متوسط سعر البيع فى الوجهات المفضلة بنسبة 103% للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما شهدت الشقق المكونة من غرفتى نوم زيادة بنسبة 102%، وشهدت أسعار بيع الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم ارتفاعًا بنسبة 98%.

وسجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى متوسط زيادات فى الأسعار خلال الربع الثانى من 2024، بنسب بلغت 180% و164% و136% للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتى نوم وثلاث غرف نوم على التوالى، مقارنة بالربع الثانى من عام 2023.

وقالت تسنيم شريف، محلل مالى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن فكرة الاستثمار الجزئى جيدة وتوفر فرصة لصغار المستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار بالقطاع العقارى وفى نفس الوقت لا يملكون القدرة على شراء عقار كامل.

أضافت شريف، أنه فى ظل ارتفاع أسعار العقارات لتصل إلى 10 ملايين جنيه لبعض الوحدات السكنية الفاخرة، يمكن شراء المساحة المناسبة لملاءة المستثمر المالية، والتى ستحقق له عائدًا يتناسب مع حجم استثماره.

وأشارت إلى ضرورة وجود شركات متخصصة ذات مصداقية لمراقبة عملية مساهمة الأفراد فى شراء العقار وتوزيع العائد المناسب لكل حصة، بالإضافة إلى الجهات الرقابية لمتابعة عمل هذه الشركات وحماية رؤوس أموال المستثمرين وضمان سير عملية الاستثمار بالشكل السليم.

وتابعت شريف:“أفضل الوجهات لهذا النوع من الاستثمار هى العقار السياحى بالتحديد، خاصةً بعد صفقة رأس الحكمة والتى دعمت نمو هذا القطاع، وأبرز الأماكن هى مدن ساحل البحر الأحمر كالغردقة وشرم الشيخ والجونة، بالإضافة إلى رأس الحكمة وغيرها من المدن على ساحل البحر المتوسط، حيث تعمل هذه المناطق بنظام المواسم والذى يسمح بزيادة حركة الإيجارات بقوة فى فترات معينة”.