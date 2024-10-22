ارتفاع أسعار العقارات يدعم نمو الاستثمار الجزئى

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد نشاط الاستثمار الجزئى فى القطاع العقارى نموًا خلال الفترة الأخيرة بدعم من ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق قدرة عدد كبير من الراغبين فى الاستثمار على امتلاك وحدة عقارية كاملة.
وتقوم فكرة الاستثمار الجزئى على السماح للمستثمرين بامتلاك حصة فى العقار بدلًا من شراء العقار بالكامل، مع اقتسام العائد بين الشركاء وفقًا لحصة كل مستثمر.
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ويرى خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء، كلها عوامل ساهمت فى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة كبيرة بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء، ما دفع الشركات للتوسع فى إطلاق فرص الاستثمار الجزئى.
وأكدوا أن نظام الاستثمار الجزئى يوفر العديد من المميزات أبرزها إتاحة الاستثمار بالقطاع العقارى لنسبة كبيرة من العملاء، فضلًا عن إمكانية الاستثمار فى أكثر من عقار مما يقلل نسبة المخاطرة، ولكنهم طالبوا بوجود جهة رقابية تضمن حقوق العملاء.
قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الاستثمار الجزئى مفهوم مبتكر يسمح للمستثمرين بامتلاك حصص من الأصول ذات القيمة العالية، مثل العقارات، دون الحاجة إلى شراء الأصل بالكامل.
أضاف أن نظام الاستثمار الجزئى اكتسب شعبية كبيرة فى السنوات الأخيرة، لأنه يمكن الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية والمشاركة فى الفرص المربحة بناءً على قدراتهم المادية الحالية.
وأوضح أن أنواع الاستثمار الجزئى المتاحة فى السوق العقارى تشمل نظام الملكية الجزئية، ونظرًا لأن المشهد العقارى فى تطور مستمر فقد أطلقت شركة مدينة مصر عام 2023 نظام“SAFE” والذى يقدم مفهومًا مبتكرًا للاستثمار العقارى من خلال الملكية الجزئية.
وأشار إلى أنه يمكن تقسيم العقار إلى وحدات أصغر بدلًا من شراء عقار كامل، موضحًا أن هذا النظام يتيح للعملاء دخول السوق العقارى بأسعار منافسة تتناسب مع مختلف الإمكانيات، مما يساعد فى التغلب على عقبات رأس المال ويسهل على المستثمرين تحقيق أهدافهم المالية.
وقال إنه يمكن للعملاء شراء مساحات تبدأ من 4 أمتار مربعة ومضاعفاتها، مما يوفر لهم فرصة لامتلاك حصص عقارية، بالإضافة إلى ذلك، يحصل المستثمرون على عائد دورى ثابت لفترة محدودة أثناء فترة الأعمال الإنشائية وعوائد من التأجير بعد انتهاء الأعمال، بالإضافة إلى امتلاك أصل عقارى متزايد القيمة يمكن بيعه فى المستقبل وفقاُ لمتغيرات الأسعار فى السوق.
أضاف سلام، أن المشاريع المشتركة للمستثمرين تتيح المشاركة فى تطوير مشاريع عقارية بموارد أقل، مما يعزز فرص الدخول إلى السوق العقارى بشكل أكثر مرونة. اقرأ أيضا: إعادة التمويل العقارى يتضاعف 8 مرات خلال يوليو الماضي
وأوضح أن فوائد الاستثمار الجزئى للشركة تتضمن زيادة قاعدة المستثمرين من خلال تقديم خيارات استثمارية مرنة، مما يساعد فى جذب شريحة أكبر من المستثمرين، كما تساهم الملكية الجزئية فى تحقيق عوائد مستدامة من خلال تأجير الوحدات بعد الانتهاء من الإنشاءات.
وأشار إلى أن نظام“SAFE” يوفر للعملاء فرصة آمنة للاستثمار، حيث يعتبر ملاذًا موثوقًا لتنمية الثروات، بالإضافة إلى ذلك، يمكّن الاستثمار الجزئى العملاء من تنويع محفظتهم حسب قدراتهم المالية.
وقال إن الوحدات التجارية والفندقية الأكثر تحقيقًا للعوائد، نظرًا للطلب المستمر عليها، ومع ذلك، يجب مراعاة الموقع وحالة السوق لتحقيق أفضل العوائد.
أضاف أن الاستثمار الجزئى يلقى إقبالاً متزايدًا من العملاء، خاصة مع زيادة الوعى بفوائد الاستثمار العقارى كوسيلة لحماية المدخرات وتحقيق العوائد.
وأوضح أن أى نظام استثمارى يواجه تحديات، ومن أبرز التحديات التى تواجه نظام الاستثمار الجزئى عدم السيطرة الكاملة على العقار مما قد يؤثر على القرارات الإدارية بالإضافة إلى التقلبات المصاحبة لتغيرات السوق العقارى.
وأشار إلى أنه رغم زيادة الوعى بفوائد الاستثمار الجزئى، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى تسويق وترويج أكبر لجذب المزيد من العملاء.
يذكر أن شركة“ناوى” أطلقت مؤخرًا شركة“ناوى شيرز” المتخصصة فى الاستثمار الجزئى فى العقار، والتى تتيح من خلالها الاستثمار فى حصص من عقارات مميزة مع عدد كبير من المطورين العقاريين وتحقيق عوائد مقابل جزء بسيط من سعر العقار. سلامة: تنويع المحفظة يقلل المخاطر والعقارات الجاهزة الأفضل.. والملكية غير التامة أبرز العيوب
وقال الدكتور أسعد سلامة، المدير التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة إنفنتى تاورز للتطوير العقارى، إن الاستثمار الجزئى يوفر عددًا من الفوائد منها قدرة العميل على الاستثمار فى العقار الذى لا يستطيع شراءه بالكامل، كما يمكنه المشاركة فى أكثر من مشروع وبالتالى تنخفض المخاطرة.
وأضاف سلامة، أنه من الأفضل الاستثمار فى عقارات مبنية بالفعل لتوفير دخل مستمر يمكن المستثمر من الحصول على عوائد من الإيجار، بالإضافة إلى العائد القائم على زيادة سعر العقار.
وأوضح أن هذا النوع من الاستثمار يلقى إقبالًا من العملاء، لأنه استثمار آمن خاصة فى حالة الاستثمار لدى مطور عقارى محترف وذو سابقة أعمال جيدة، لافتًا إلى أنه يمك للمستثمرين الحصول على مساحات كبيرة بأسعار تنافسية وشروط دفع تفضيلية.
وتابع سلامة:“سلبيات هذا النظام هى أن الملكية غير تامة، بمعنى لا يستطيع المستثمر أن يتخذ قرار بيع العقار، ولكن فقط يستطيع أن يبيع حصته، بالإضافة إلى الحاجة لخبرة كبيرة فى القطاع لاختيار العقار الأفضل للاستثمار”.
وأكد أن الوحدات التجارية تحقق أكبر عائد استثمارى، يليها الوحدات الفندقية فى بعض الأماكن، ثم الوحدات الإدارية، وتعتبر الوحدات السكنية هى الأقل فى تحقيق العوائد ضمن نظام الاستثمار الجزئى. حمدى: الفكرة ليست جديدة ولكنها لاقت رواجًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار العقارات
وقال هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث بشركة نعيم القابضة، إن فكرة الاستثمار الجزئى ليست جديدة والقانون لا يمنعها، ولكنها لاقت رواجًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف حمدى، أنه يمكن لأى عدد من المستثمرين المشاركة فى ملكية عقار ما بحسب العقد الموقع بينهم، لافتًا إلى أن رواج هذا النشاط سيكون بشكل أكبر فى العقارات التجارية.
وأوضح أنه فى ظل ارتفاع أسعار العقارات لتتخطى الوحدة السكنية 7 ملايين جنيه فى بعض المناطق الجديدة وتوجه المطورين لزيادة مدة التقسيط، سوف يشهد نشاط الاستثمار الجزئى نموًا كبيرًا حيث يسمح للأشخاص ذوى الملاءة المالية المتوسطة والصغيرة بالاستثمار فى العقارات.
وأشار إلى أن الحل الأفضل لزيادة الاستثمار فى القطاع العقارى تنشيط قطاع التمويل العقارى وذلك عن طريق زيادة مدد السداد لتصل إلى 30 عامًا، وتخفيض سعر الفائدة. اقرأ أيضا: القطاع العقارى بغرب القاهرة يترقب افتتاح“المتحف المصرى الكبير”
ووفقًا لبيانات شركة بروبرتى فايندر للخدمات العقارية الرقمية، كانت مناطق 6 أكتوبر والمعادى ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، هى الوجهات المفضلة للراغبين فى امتلاك وحدة سكنية خلال الربع الثانى من عام 2024.
وقالت بروبرتى فايندر، إن متوسط سعر الشقق فى الربع الثانى من عام 2024 شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 70% مقارنة بالربع الثانى من عام 2023.
وارتفع متوسط سعر البيع فى الوجهات المفضلة بنسبة 103% للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما شهدت الشقق المكونة من غرفتى نوم زيادة بنسبة 102%، وشهدت أسعار بيع الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم ارتفاعًا بنسبة 98%.
وسجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى متوسط زيادات فى الأسعار خلال الربع الثانى من 2024، بنسب بلغت 180% و164% و136% للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتى نوم وثلاث غرف نوم على التوالى، مقارنة بالربع الثانى من عام 2023. شريف: يجب الاعتماد على شركات متخصصة لإدارة استثمارات العملاء وجهات رقابية لحمايتهم
وقالت تسنيم شريف، محلل مالى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن فكرة الاستثمار الجزئى جيدة وتوفر فرصة لصغار المستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار بالقطاع العقارى وفى نفس الوقت لا يملكون القدرة على شراء عقار كامل.
أضافت شريف، أنه فى ظل ارتفاع أسعار العقارات لتصل إلى 10 ملايين جنيه لبعض الوحدات السكنية الفاخرة، يمكن شراء المساحة المناسبة لملاءة المستثمر المالية، والتى ستحقق له عائدًا يتناسب مع حجم استثماره.
وأشارت إلى ضرورة وجود شركات متخصصة ذات مصداقية لمراقبة عملية مساهمة الأفراد فى شراء العقار وتوزيع العائد المناسب لكل حصة، بالإضافة إلى الجهات الرقابية لمتابعة عمل هذه الشركات وحماية رؤوس أموال المستثمرين وضمان سير عملية الاستثمار بالشكل السليم.
وتابعت شريف:“أفضل الوجهات لهذا النوع من الاستثمار هى العقار السياحى بالتحديد، خاصةً بعد صفقة رأس الحكمة والتى دعمت نمو هذا القطاع، وأبرز الأماكن هى مدن ساحل البحر الأحمر كالغردقة وشرم الشيخ والجونة، بالإضافة إلى رأس الحكمة وغيرها من المدن على ساحل البحر المتوسط، حيث تعمل هذه المناطق بنظام المواسم والذى يسمح بزيادة حركة الإيجارات بقوة فى فترات معينة”.
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