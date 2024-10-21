العجارمة يتفقد عدد من المدارس في منطقة شفا بدران

MENAFN - Khaberni) خبرني -تفقد أمين عام وزارة والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الاثنين عددًا من منطقة شفا بدران التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، بحضور نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس زياد العدوان وعضو مجلس أمانة عمان المهندس إبراهيم الحجاج ومدير التربية والتعليم الدكتور عبد الحكيم الشوابكة.

وشملت الجولة التي تأتي في سياق الاطلاع على الواقع التربوي عن كثب، مدارس ياجوز الثانوية للبنين، وحفصة بنت عمر الثانوية المختلطة، ومي زيادة الثانوية المختلطة، ومرج الفرس الأساسية للبنين، والمروج الثانوية الشاملة للبنات، وأم أنس الأساسية المختلطة، وشفا بدران الثانوية للبنين، وأم طفيل الثانوية المختلطة، وشفا بدران الأساسية المختلطة.

واطمأن الدكتور العجارمة خلال زيارته لمدرسة المروج الثانوية الشاملة للبنات على سير العملية التعليمية في فرع التعليم المهني التقني (BTEC)، حيث تم تجديد المختبرات والانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة، موعزًا بدراسة إمكانية التوسع في تخصصات هذا الفرع التعليمي لتلبية احتياجات أبناء المنطقة والتي تشهد اقبالًا كبيرًا على تخصصاته.

كما جال في مرافق المدرسة ومشروع الحصاد المائي الذي يُنفذ فيها وحديقة المدرسة.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يضطلع به المعلم في تنشئة الأجيال وبناء الثقافة المبنية على قيم العدالة والإنتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية، مؤكدًا أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية والتربوية.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام ومتابعة تنفيذ مبادرة (لمدرستي أنتمي) في كافة المدارس، ومشاركة الطلبة بنشاطاتها، لما توفره هذه المبادرة من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.

وأكد حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية من أنظمة وتعليمات في مختلف جوانب العمل التربوي والتعليمي بشكل ينعكس على تجويده ويحقق الغاية من هذه التشريعات، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي.

وأوعز الأمين العام بصرف مساعدات مالية لمدارس المنطقة لغايات شراء القرطاسية وتلبية احتياجاتها، داعيًا مدير التربية والتعليم إلى تكثيف الزيارات الميدانية وفرق الإشراف التربوي، بهدف متابعة سير العملية التعليمية، وتذليل التحديات في المدارس.

من جانبهم، أعرب نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة وأعضاء مجلس التطوير التربوي وأبناء المنطقة عن شكرهم للاستجابة السريعة لزيارة المنطقة، والوقوف على احتياجاتها، مما يؤشر على أهمية نهج العمل الميداني الذي تقوم به الوزارة.