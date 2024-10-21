مؤسسة قطر ومجموعة شاطئ البحر يطلقان ورش تدريبية لتأهيل المدربين

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 20 أكتوبر 2024: تعاونت مؤسسة قطر مع مجموعة شاطئ البحر لتقديم سلسلة من ورش التدريب للمدربين، وذلك ضمن برنامج "لكل القدرات"، التابع للمؤسسة. وتركز هذه المبادرة على تحسين أساليب التدريب في السباحة وكرة القدم، بهدف تعزيز الأنشطة الرياضية الشاملة للأفراد ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، قال مارك ديفيد هيوز، المدير التنفيذي للمدارس الخاصة والاحتياجات التعليمية الخاصة في مؤسسة قطر: "يكمن هدفنا الأساسي في تطوير المهارات ذات الصلة، على صعيدي دولة قطر وبلدان مجلس التعاون الخليجي، من خلال تعزيز معارف وخبرات مدربينا."
وشدد هيوز على الدور الهام الذي يضطلع به المدربون في تحسين مهارات الرياضيين، بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وأدائهم العام عن طريق المشاركة في برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
وقال هيوز: "يعد رفع مستوى الوعي العامل الأساسي في مساعدة المدربين على تقديم الدعم المناسب"، مضيفًا "أن هذه الورش ستوفر المهارات الأساسية في التواصل والسلامة وأساليب التدريب التكيفية لتمكين المدربين من العمل بفعالية مع الأفراد ذوي الإعاقة."
كما أكد على أهمية جاهزية المدربين للتعامل مع التحديات العاطفية التي قد يواجهها الرياضيون بسبب إعاقاتهم. وأشار إلى ضرورة امتلاك المدربين معرفة متخصصة للتعامل مع الرياضيين ذوي الإعاقات المختلفة، مثل مستخدمي الكراسي المتحركة، والرياضيين ضعاف البصر، ومبتوري الأطراف، والأفراد ذوي التوحد.
تستند الورش التدريبية إلى تجارب واقعية، إذْ تقدم تدريبًا عمليًا يمكن للمدربين من خلاله تطبيق تقنيات ملائمة تركز بشكل أساسي على السباحة وكرة القدم، في انتظار أن يشمل البرنامج رياضات أخرى في المستقبل.
من جانبه، أكد صقر سعيد المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شاطئ البحر، على التزام الشركة بتكريس تجليات المسؤولية الاجتماعية ورفاه المجتمع، من خلال دعمها لبرنامج "لكل القدرات"، حيث شدد على أن "هذا الاستثمار يعزز دورنا في تعزيز الشمولية، والتنوع، وسهولة الوصول في مختلف أنحاء قطر."
وتابع المهندي: "تتمثل مشاركتنا في تزويد المدربين بالمهارات الأساسية للعمل بفعالية مع الأفراد من جميع القدرات، بما يضمن تجارب تحويلية للمشاركين."
وأردف المهندي بالقول: "تتوافق هذه المبادرة تمامًا مع أهداف الشركة في تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية القدرات، على اعتبار أنها توفر فرصًا من شأنها تغيير حياة الأفراد ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على بناء الثقة والمهارات من خلال البرامج الرياضية والتدريبية."
وأشار المهندي إلى أن الشراكة مع مجموعة شاطئ البحر تهدف إلى تعزيز برنامج "لكل القدرات" من خلال ضمان استعداد المدربين لتقديم رعاية شخصية للرياضيين من ذوي الإعاقة، مما يسهم في تعزيز الشمولية وتحقيق نتائج أفضل في الأنشطة الرياضية والتنموية.
والجدير بالذكر أن التسجيل مفتوح الآن للمشاركة في ورش التدريبية الخاصة بكرة القدم والسباحة، التي ستُقام من 17 أكتوبر إلى 28 نوفمبر على الشكل التالي: ستقام جلسات كرة القدم في مبنى ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)؛ وحُدِّد عدد المشاركين في 12 شخصًا، بينما سيحتضن المركز الترفيهي جلسات السباحة، بقدرة استيعابية تصل إلى ثمانية مشاركين.
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