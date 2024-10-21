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- Sherpa Communications) ميريد تعيّن مايكل بيلتون بمنصب الرئيس التنفيذي لقيادة مشاريع الشركة المبتكرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أكتوبر 2024 – أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، عن تعيين مايكل بيلتون بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة. في منصبه الجديد، سيركز مايكل على توسيع محفظة الشركة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تطوير برج آيكونيك ومشروعين رئيسيين في جزيرة الريم في أبوظبي. كما تم تكليفه بتنمية فريق ميريد لدعم النمو المستقبلي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز علاقات المستثمرين، وتعزيز حضور الشركة في السوق، ودعم المشاريع المبتكرة التي تضع معايير جديدة في قطاع العقارات.
قبل انضمامه إلى ميريد، شغل مايكل منصب رئيس التطوير لمركز القدية للفنون المسرحية في المملكة العربية السعودية، وهو جزء أساسي من مبادرة رؤية السعودية 2030. أثناء ذلك، قاد مايكل فريقاً عالمياً لإطلاق عقارات مميزة في القدية، والتي من المقرر أن تصبح مركز الترفيه المستقبلي الأول في المملكة العربية السعودية. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في وينبريدج كابيتال، حيث أدار العمليات عبر أربع دول وأعاد هيكلة مجلس إدارة الشركة خلال عملية دمج كبيرة.
مع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة القيادية في قطاع العقارات، يجلب مايكل ثروة من الخبرة في إدارة وتطوير طيف من المشاريع عالية المستوى في الأسواق العالمية. طوال حياته المهنية، أشرف مايكل بنجاح على أصول عقارية تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، بما في ذلك المساكن الفاخرة والمكاتب من الدرجة الأولى والمعالم المدنية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات.
بمناسبة تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، علّق مايكل بيلتون قائلاً، "أنا في غاية الاعتزاز بالانضمام إلى ميريد في هذا الوقت الحاسم، حيث يشهد سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة نمواً متسارعاً، ومن المتوقع أن ينمو سوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.25% من عام 2024 إلى عام 2029، مما سيدفع حجم السوق للنمو لتصل قيمته إلى 760 تريليون دولار بحلول عام 2029. يعكس هذا النمو طموح المنطقة المستمر وابتكارها في مجال العقارات."
وأضاف، "أتطلع بحماس للاستفادة من الأسس القوية التي تتمتع بها شركة ميريد والعمل مع الفريق لتقديم مشاريع تعكس هذا المنظور الجديد الهادف لدفع حدود التصميم والفعالية في مشهد العقارات اليوم."
تسلط مشاريع شركة ميريد الحالية الضوء على رؤيتها الجريئة لاستشراف مستقبل الحياة الحضرية. يمثل برج آيكونيك في مدينة دبي للإنترنت، والذي من المقرر أن يكون أطول مبنى في المنطقة بارتفاع 286.4 متر، معياراً جديداً في الإبداع المعماري.
بالإضافة إلى ذلك، يحتل المشروع القادم على الواجهة البحرية في جزيرة الريم في أبوظبي قطعتين متجاورتين بمساحة إجمالية تزيد عن 23,000 متر مربع وبمساحة بنائية تبلغ 250,000 متر مربع. يتولى مايكل قيادة ميريد في مرحلة محورية، مما يؤكد التزام الشركة بإعادة تعريف المساحات الحضرية بتقديم تصاميم مبتكرة وجودة استثنائية.
للمزيد من المعلومات حول فريق شركة ميريد ومشاريع الشركة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: mered
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