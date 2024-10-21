قطر تحذر من محاولات الاحتلال المتكررة المساس بالوضع الديني والتاريخي للأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية
القطرية اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال
الإسرائيلي.
وحذرت "الخارجية
القطرية" من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة المساس بالوضع الديني
والتاريخي للمسجد الأقصى.
وجددت الوزارة، تأكيد موقف دولة قطر الثابت من
عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما
في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية
دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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