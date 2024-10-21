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قطر تحذر من محاولات الاحتلال المتكررة المساس بالوضع الديني والتاريخي للأقصى

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية القطرية اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت "الخارجية القطرية" من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى.

وجددت الوزارة، تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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