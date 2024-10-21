Monday, 21 October 2024 05:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلام تركي: وفاة فتح الله كولن المتهم بالمسؤولية عن محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016

10/21/2024 4:49:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت قناة“إن تي في”، ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الإثنين، أن رجل الدين الإسلامي التركي فتح الله كولن توفي في الولايات المتحدة حيث كان يقيم.


وتتهم أنقرة كولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.


ولم يتسن التأكد من التقارير على الفور.


وأسس كولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهماً بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى كولن هذه الاتهامات مراراً.-(رويترز)

MENAFN21102024000072011014ID1108801327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث