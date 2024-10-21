إعلام تركي: وفاة فتح الله كولن المتهم بالمسؤولية عن محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت قناة“إن تي في”، ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الإثنين، أن رجل الدين الإسلامي التركي فتح الله كولن توفي في الولايات المتحدة حيث كان يقيم.
وتتهم أنقرة كولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.
ولم يتسن التأكد من التقارير على الفور.
وأسس كولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهماً بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى كولن هذه الاتهامات مراراً.-(رويترز)
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