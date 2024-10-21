إعلام تركي: وفاة فتح الله كولن المتهم بالمسؤولية عن محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016

وأسس كولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهماً بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى كولن هذه الاتهامات مراراً.-(رويترز)

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