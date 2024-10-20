رابطة المقاتلين المحترفين تعقد مؤتمر“معركة العمالقة” في الرياض

MENAFN - Asdaf News) عقدت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساء اليوم مؤتمراً صحفياً وسط حضور إعلامي محلي وعالمي كبير في“ميادين – الدرعية” بالرياض، للكشف عن“معركة العمالقة” التي تنطلق مساء السبت في الرياض، في حدث هو الأكبر والأضخم في تاريخ الفنون القتالية المختلطة لمنظمة المقاتلين المحترفين، في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيجمع أساطير اللعبة من المقاتلين والملاكمين.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين بيتر موراي:“لقد كان أسبوعاً لا يصدق ونحن نستعد لأكبر حدث بفنون القتال المختلطة لهذا العام مع“معركة العمالقة” التي تجمع نخبة المقاتلين في العالم بالرياض”.

وأضاف موراي: سنستضيف يوم 29 نوفمبر، حدثاً ضخماً في الرياض نهائي بطولة رابطة المقاتلين المحترفين، من خلال ست معارك وستة أحزمة وستة ملايين دولار وستكون واحدة من أغنى الليالي في تاريخ فنون القتال المختلطة.

وتوجه موراي بالشكر الخاص للشركاء في وزارة الرياضة السعودية، والاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، والشركاء في“سراج” لجعل هذا الحدث ممكناً.

بدوره قال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة عبد الله الهزاع: نحن متحمسون جداً لاستضافة حدث مذهل مثل“معركة العمالقة”، وأتوجه بالشكر لوزارة الرياضة على تنظيم هذا الحدث الضخم، كما أشكر جميع المقاتلين وأتمنى لهم التوفيق في تقديم ما هو متوقع منهم بأعلى المعايير وبأعلى مستوى وأعلى عيار يمكنهم تقديمه.

وستشهد البطولة تسع معارك حامية الوطيس وفي الحدث الرئيسي ستكون هناك مواجهة بين نجم الفنون القتالية المختلطة (MMA) وأسطورة الوزن الثقيل فرانسيس نغانو، الذي سيعود إلى القفص لمواجهة بطل الوزن الثقيل في PFL لعام 2023، البرازيلي رينان“بروبيليما” فيريرا، وذلك للمنافسة على لقب بطولة السوبر الجديد للرابطة.

وقال نغانو:“أحترم قدرات منافسي، وسأواجه فيريرا في ليلة السبت وهو لا يقوض قوتي في اللكمات، أعلم أن لديّ 25 دقيقة لذلك سأضع خطتي للعبة في تلك الدقائق وأفوز في النزال وعليه أن يكون مستعداً”.

وحول ما إذا كان يخطط للفوز بالضربة القاضية أوضح نغانو أنه سيقاتل بشكل استراتيجي ووفقاً لسير النزال، مبيناً أنه لم يخطط خلال مسيرته للتغلب على منافسيه بالضربة القاضية، وأنه في المرات التي حدث ذلك كان بالصدفة ودون تخطيط.

من جهته أشار فيريرا إلى أنه كانت لديه ونغانو مسيرة مهنية رائعة للوصول إلى ما هما عليه الآن، وأنه متحمس جداً لمواجهة أحد أقوى الرجال في العالم، وقال: بالتأكيد نحن مقاتلان كاملان ويمكننا الضرب والمصارعة أيضاً، وأنا مستعد للقتال كيفما كان النزال، ويمكن للجماهير أن تتوقع نزالاً رائعاً.

وأضاف فيريرا:“من الرائع أن نرى الدعم الذي تقدمه السعودية لتوفير فرص لا تصدق لمثل هذه الأحداث المذهلة، وهذه هي المرة الثانية لي هنا في الرياض التي أحبها، وأعتقد أنها فرصة رائعة لجميع المقاتلين ليكونوا جزءاً من هذا الحدث”.

أما المقاتلة البرازيلية كريس سايبورغ فأعربت عن سعادتها بوجودها في الرياض، موضحة أنّ لديها ومنافستها لاريسا باتشيكو الكثير من أوجه التشابه في مسيرتهما المهنية، وأنها قدمت الكثير في هذه الرياضة وتسعى دائماً لتحسين مستواها.

وقالت: أنا مستعدة لمواجهة لاريسا وجاهزة لخوض هذه المعركة، ولست خائفة من تلقي اللكمات لأنني أحب القتال العنيف والجميع يعرف عني ذلك، لدي ثلاث معارك متبقية هنا، وأطلب من معجبي أن يأتوا لمشاهدة هذه المعارك، وسأقاتل من أجل الحزام وسيكون الأمر مذهلاً.

المقاتلة لاريسا باتشيكو بيّنت أنّ النزال مع كريس هي المعركة التي أرادتها بعد أن استعدت لها منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه إذا أراد الرياضي أن يصبح أسطورة فعليه أن يهزم أسطورة.

وقالت: حققت إنجازات بالفعل، لكن الناس يعاملونني بشكل مختلف، إنهم يفهمون بالفعل ما أنا عليه في هذه الرياضة، لكن بالتأكيد الفوز على سايبورغ سيضعني في حالة مختلفة وموقف مختلف في مسيرتي المهنية.

من جانبه تحدث جوني إيبلين عن فوزه على فابيان إدواردز في عام 2023 بالضربة القاضية بالقول: كل شيء يعتمد على الواقع وليس على ماذا لو، فإذا اعتمد الرياضي على ماذا لو فسيكون العالم غريباً حقاً، فالأمر كله يتعلق بما حدث بالفعل، وقد هزمته بالضربة القاضية في المرة الأخيرة.

وأضاف: في كل مرة أقاتل فيها توجد دائماً فرصة لإظهار نفسي، وأن أكون في دائرة الضوء، ومساء السبت سأبحث فقط عن القيام بعملي والاستمتاع هناك، هذا هو الشيء الوحيد الذي أحب القيام به حقاً.

بدوره اعتبر إدواردز أنه يحتاج فقط إلى التأكد من أنه لا يرتكب أي أخطاء، وأن يكون في أفضل حالاته ليرفع يده منتصراً على إيبلين.

بطل العالم السابق لوزن الريشة إيه جيه ماكي أوضح أن عينه دائماً على الذهب، وأنه يتمنى دائماً أن يصبح بطلًا وهذا هو الوقت المناسب مرة أخرى.

وقال ماكي: كنت في الجحيم وعدت في هذه اللعبة القتالية، وعندما تأتي ليلة السبت لا أرى بول هيوز يقف في طريقي، سأذهب إلى هناك وأفعل ما أستطيع فعله، ولست مركزاً على أي شيء سيفعله، وسأقوم بالتركيز فقط على ما يجب علي القيام به لتحقيق الفوز.

من جهته اعترف بول هيوز أنّ ماكي مقاتل خطير للغاية وأنه يكن له احتراماً كبيراً وينبغي على من يواجهه أن يكون في أفضل حالاته، لكنه أشار إلى أن ماكي لم يواجه أي شخص مثله.

وقال هيوز: أنا من النوع الذي يحب إنهاء المباريات ولدي شغف للقتال، وأعتقد أنني أثبتت ذلك طوال مسيرتي المهنية، حيث وجهت ضربات قاضية بكلتا يدي، وأخرى بالمرفقين وبالركبتين وبالرأس، لذا فأنا مستعد لأي شيء وسأفوز عليه بالضربة القاضية.