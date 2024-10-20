الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين تطالب الحكومة بوقفة جادة تجاه قضية الأسرى

MENAFN - Amman Net) أصدرت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية بياناً صحفياً، عشية يوم الأسير الأردني الذي يصادف اليوم ٢٠/١٠، استعرضت فيه معاناة الأسرى الأردنيين على مرّ العقود، وبخاصة بعد طوفان الأقصى وفي ظل حرب الإبادة المجنونة التي يشنها الكيان ضد غزة وزيادة الإجراءات الانتقامية ضد الأسرى الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال، وطالبت اللجنة الحكومة ومجلس النواب الجديد ومؤسسات المجتمع المدني، بالعمل في قضية الأسرى الأردنيين والعمل على تحريرهم.

كما طالبت اللجنة في بيانها الحكومة، باستعادة جثامين شهداء عملية البحر الميت، عامر قواس وحسام أبو غزالة ليحتضنهم تراب الأردن.



وفيما يلي نص البيان :

بيان اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين بمناسبة يوم الأسير الأردني

يأتي يوم الأسير الأردني في ظل هجمة مسعورة وانتقامية مضاعفة من السجان على آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، منهم ٢٤ أسيراً أردنياً، في ظلّ حرب الإبادة الإجرامية على أهل غزة، انتقاما مما حدث في السابع من أكتوبر عام 2023، ومحاولة استغلال هذا الحدث للإمعان في الانتقام من الأسرى والتضييق عليهم، بالإضافة إلى القضاء على منجزات الحركة الأسيرة التي انتزعها الأسرى عبر نضال طويل.



يأتي يوم الأسير الأردني، وأعداد الأسرى تتضاعف في سجون المحتل المجرم تسلبهم أدنى مقومات الحياة الإنسانية، تجويع وتعطيش جعل الأسرى يفقدون أكثر من نصف أوزانهم، إهمال طبي مضاعف، اعتداءات مستمرة، ضرب وتنكيل، وإعدامات بالجملة لأسرى كفلت كل القوانين الدولية لهم حق الحياة بكرامة داخل السجون.

يأتي هذا اليوم وقلوب أهالي الأسرى الأردنيين تنفطر على أبنائهم، ينتظرون خبرا من هنا وهناك عله يطمئن تلك القلوب التي شاخت ألماً وشوقاً، يخافون مع كل رنة هاتف أن يكون أحد أبنائهم

الشهيد التالي في السجون.



منذ عقود، كانت معاناة أسرانا الأردنيين مضاعفة

نظرا لحرمانهم من حقهم في الزيارة، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من تأمين زيارة لأهالي الأسرى الأردنيين منذ آخر زيارة في عام 2008، ويمنعون حتى من الاتصالات أو الرسائل على الرغم من معاهدة السلام المبرمة مع حكومة السجان الصهيوني، فماذا قدمت وادي عربة؟

وماذا قدمت السفارة الأردنية في فلسطين المحتلة للأسرى الأردنيين؟ وهل تعجز الحكومة عن الدفاع عن مواطنيها المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني؟ وإلى متى تبقى قضية الأسرى منسية ومهملة لدى حكوماتنا الأردنية المتعاقبة؟

رحم الله جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال عندما قال: الإنسان أغلى ما نملك، فأغلى ما نملك مأسورون لدى احتلال لا يرى لحياة الأردنيين والفلسطينيين أي قيمة.



إننا في اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية نؤكد رفضنا لسياسة القمع والتنكيل التي يتعرض لها الأسرى اليوم، ونطالب شعبنا الأردني الحر بالوقوف وقفة جادة مع قضية الأسرى، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، فنطالبها بأن يكون لها موقفا جادا تجاه هؤلاء الشباب الذين لبوا نداء الواجب تجاه فلسطين المحتلة ومسرى الرسول.

أما مجلس النواب الجديد فهو مطالب أن يضع قضية الأسرى على سلم أولوياته، فكرامة الأردنيين فوق كل اعتبار.

كما نطالب حكومتنا الأردنية أن يكون لها دور إيجابي في قضية الأسرى الأردنيين والفلسطينيين، وأن تعمل بشكل جدي لتحرير الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وكشف مصير المفقودين، فهؤلاء هم فخر الأردن وأغلى ما نملك.



وأخيرا فإننا نطالب حكومتنا أن تقوم باستعادة جثامين شهداء عملية البحر الميت حسام أبو غزالة وعامر قواس، الذين انتفضوا في وجه ظلم الاحتلال الجبان واعتداءاته الإرهابية على غزة، وتهديداته المستمرة للأردن، فتراب الأردن يشتاق كي يحتضن جثامين الشهداء، والأردنيين لن يقبلوا أن تبقى جثامين شهداء الأردن أسيرة لدى الاحتلال.

اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية