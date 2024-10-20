أبو الرب يبحث احتياجات الجرحى في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - بحث محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الأحد، عددا من القضايا التي تخص الجرحى واحتياجاتهم.
واستمع أبو الرب، خلال لقائه مجموعة من جرحى المحافظة، باهتمام كبير إلى مطالب واحتياجات الجرحى، وتمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية، وتعزيز الدعم المالي، وتوفير العلاج والتأهيل الطبي اللازم، وسبل تسهيل الإجراءات الإدارية التي تخص حقوقهم وامتيازاتهم.
وأكد المحافظ أن توفير الرعاية اللازمة للجرحى هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع، ووعد برفع مطالبهم إلى الجهات ذات العلاقة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لهم.
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