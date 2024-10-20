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أبو الرب يبحث احتياجات الجرحى في جنين

10/20/2024 5:08:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - بحث محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الأحد، عددا من القضايا التي تخص الجرحى واحتياجاتهم.

واستمع أبو الرب، خلال لقائه مجموعة من جرحى المحافظة، باهتمام كبير إلى مطالب واحتياجات الجرحى، وتمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية، وتعزيز الدعم المالي، وتوفير العلاج والتأهيل الطبي اللازم، وسبل تسهيل الإجراءات الإدارية التي تخص حقوقهم وامتيازاتهم.

وأكد المحافظ أن توفير الرعاية اللازمة للجرحى هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع، ووعد برفع مطالبهم إلى الجهات ذات العلاقة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لهم.

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