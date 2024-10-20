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الشنيكات: زيارة الصفدي إلى دمشق قد تتضمن بحث ملف التهريب على الحدود

10/20/2024 5:08:02 AM

(MENAFN- Amman Net) قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات زيارة الصفدي إلى دمشق قد تتضمن بحث ملف التهريب على الحدود.

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