الشنيكات: زيارة الصفدي إلى دمشق قد تتضمن بحث ملف التهريب على الحدود

الشنيكات: زيارة الصفدي إلى دمشق قد تتضمن بحث ملف التهريب على الحدود
التاريخ
10/20/2024 5:08:02 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات زيارة الصفدي إلى دمشق قد تتضمن بحث ملف التهريب على الحدود.
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