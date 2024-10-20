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قيسارية المحتلة.. أقدم المناطق التي سكنها البشر

10/20/2024 4:30:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضجّ العالم بتوجيه المقاومة الإسلامية اللبنانية ضرباتها لقيسارية المحتلة، حيث منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "جيش" العدو لم يخرج بعد من الصدمة حول ما جرى، وحاول نتنياهو نفسه تحريف البوصلة، لكن الهدف وصل وحقق المُراد وسيكون لهذا الهجوم النوعي تداعيات هامة على المحتل، باعتراف مسؤوليه وإعلامه.

قيسارية التي تبعد عن لبنان 70 كلم، وصلتها الصواريخ الإيرانية من طهران أيضاً في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، ضمن عملية "الوعد الصادق 2"،و وأظهرت صور للأقمار الصناعية، نشرتها وكالة "أسوشييتد برس"، الأضرار التي لحقت بقاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية جنوبي فلسطين المحتلة، بعد استهدافها بوابل هائل من الصواريخ الإيرانية.

ماذا نعرف عن قيسارية؟




قيسارية هي بلدة فلسطينية، تمّ احتلالها عام 1947. وتقع في فلسطين على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وهي من أقدم المناطق التي سكنها البشر، إلى الجنوب من مدينة حيفا، وتبعد عنها حوالى37 كم، بلغت مساحة أراضيها 31786 دونماً.

كانت تقع على شاطئ البحر، وكان شكلها موازيا للشاطئ ممتداً من الشمال إلى الجنوب ومنازلها من الحجارة المتماسة بالطين أو الإسمنت، أسست مدرسة ابتدائية فيها وكان سكانها يتزودون بالمياه من آبار عدة واعتمدوا يا اقتصادهم على الزراعة كما دلت أعمال التنقيب على وجود عدة مواقع أثرية فيها.


كانت القرية تقع على شاطئ البحر، داخل بقايا متينة البنيان تعود لثغر بحري كان يسمّى أصلاً برج ستراتو. والاسم قيسارية تعريب لسيزاريا (Caesarea)، الاسم الروماني الذي أُطلق على المدينة التي خلفت برج ستراتو. أما الثغر البحري، فقد أنشأه ستراتو (Strato)، حاكم صيدون، في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، مستعمرةً تجارية فينيقية.


بناها الكنعانيون وسموها (برج ستراتون), وقد أطلق عليها هيرودوس الرومي اسم (قيصرية) نسبة إلى القيصر الروماني (أغسطس قيصر).


الأماكن الأثرية في قيسارية

البلدة ذات موقع أثري سياحي، إذ تحتوي على بقايا مدينة رومانية وجدران وميناء وحلبة سباق، ومعبد وجدران صليبية وقاعدة تحصين مائلة وبناء روماني مستطيل الشكل، وأساسات وقطع معمارية، وصخور منحوتة وأقنية ويعتبر موقعها حافل بالآثار الرومانية والبيزنطية والإسلامية والصليبية وإلى أن هناك بعض المباني القديمة يحافظ على شكله إلى حد بعيد.


احتلال قيسارية
تمت أول عملية منظمة لطرد السكان العرب من القرية على يد عصابة "الهاغاناه" وتم تدمير ثلاثين منزلاً.


وفي عام ‎1940 أنشئت مستعمرة كيبوتس سدوت بام على أراضي القرية، وأنشتت مستعمرة أور عكيفا سنة 1951 شمال شرق القرية.


وفي الأعوام الاخيرة أجرت فرق ايطالية واميركية واسرائيلية تنقيبات في الموقع على نطاق واسع وحول إلى منطقة سياحية. وباتت المنازل الباقية مطاعم في معظمها وحول مسجد القرية الى ملهى ليلي! (الميادين)




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