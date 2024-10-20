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راية فودز تخطط لإنشاء مصنع فى السادات باستثمارات 14 مليون دولار - جريدة البورصة

10/20/2024 4:24:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة راية فودز، إحدى شركات راية القابضة، لإنشاء مصنع جديد فى مدينة السادات باستثمارات 14 مليون دولار.

قال عمر عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة راية فودز، إن الشركة تستهدف استثمار 14 مليون دولار من عوائد بيع 49% من أسهمها بقيمة 40 مليون دولار لشركة“هيليوس إنفستمنتس”، لتدشين مصنع جديد بمدينة السادات على مساحة 25 ألف متر مربع.

موضوعات متعلقة تراجع مؤشرات البورصة في المنتصف بتداولات 1.6 مليار جنيه “هيليوس” تخطط لزيادة استثماراتها بالقطاع الاستهلاكى فى مصر “لولو” تعتزم البدء في تقييم اهتمام المستثمرين بطرحها العام

أضاف عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن المصنع الجديد يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من منتجات“التجميد” بغرض تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة فى السوق الأوروبى.

أوضح أن“راية فودز” سوف تستفيد من انتشار شركة“هيليوس إنفستمنتس” فى إفريقيا بجانب الاستفادة من خبراتها.

وأشار إلى أن“راية فودز” تصدر منتجاتها لنحو 50 دولة أبرزها السوق الأمريكى وأوروبا والصين وروسيا ودول الخليج العربى.

ووافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بشكل مبدئى على العرض المقدم من شركة Helios Investment Partners LLP للاستحواذ على حصة فى رأسمال شركة“راية فودز”.

وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن استحواذ Helios Investment على 49% من إجمالى رأسمال شركة راية فودز فى صفقة استثمارية -شراء ثانوى وزيادة رأسمال وقرض ميزانين قابل للتحول إلى ملكية- بإجمالى 40 مليون دولار وبقيمة تقديرية للشركة تساوى 65 مليون دولار.

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