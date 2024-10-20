راية فودز تخطط لإنشاء مصنع فى السادات باستثمارات 14 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة راية فودز، إحدى شركات راية القابضة، لإنشاء مصنع
جديد فى مدينة السادات باستثمارات 14 مليون دولار.
قال عمر عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة راية فودز، إن الشركة تستهدف استثمار 14 مليون دولار من عوائد بيع 49% من أسهمها بقيمة 40 مليون دولار لشركة“هيليوس إنفستمنتس”، لتدشين مصنع جديد بمدينة السادات على مساحة 25 ألف متر مربع.
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أضاف عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن المصنع الجديد يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من منتجات“التجميد” بغرض تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة فى السوق الأوروبى.
أوضح أن“راية فودز” سوف تستفيد من انتشار شركة“هيليوس إنفستمنتس” فى إفريقيا بجانب الاستفادة من خبراتها.
وأشار إلى أن“راية فودز” تصدر منتجاتها لنحو 50 دولة أبرزها السوق الأمريكى وأوروبا والصين وروسيا ودول الخليج العربى.
ووافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بشكل مبدئى على العرض المقدم من شركة Helios Investment Partners LLP للاستحواذ على حصة فى رأسمال شركة“راية فودز”.
وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن استحواذ Helios Investment على 49% من إجمالى رأسمال شركة راية فودز فى صفقة استثمارية -شراء ثانوى وزيادة رأسمال وقرض ميزانين قابل للتحول إلى ملكية- بإجمالى 40 مليون دولار وبقيمة تقديرية للشركة تساوى 65 مليون دولار.
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